Vì sao lốp xe ôtô run-flat không được ưa chuộng tại Việt Nam?

Lốp run-flat là gì? Run-flat là loại lốp xe mới được phát triển nhằm khắc phục một số nhược điểm của lốp xe thường. Điểm khác biệt lớn nhất giữa lốp run-flat cho ôtô và lốp thường chính là hông lốp run-flat được gia cố chắc chắn hơn nhằm giúp lốp xe có thể chịu lực dù đã bị thủng và xuống hơi. Lốp run-flat có nhiều ưu điểm

Chính là được gia cố phần hông lốp nên lốp run-flat tại Việt Nam vẫn có thể tiếp tục giữ cho xe vận hành một cách an toàn và dễ dàng ở vận tốc và quãng đường nhất định. Đây là điều mà lốp xe thông thường không thể làm được, bởi nếu người dùng lốp thường bị thủng mà vẫn tiếp tục cho xe chạy thì có nguy cơ mất an toàn và hỏng mâm xe.

Ưu điểm của lốp run-flat

Nhờ kết cấu đặc biệt với phần hông lốp được gia cố chắc chắn hơn, lốp run-flat thế hệ mới sẽ mang đến những lợi ích đặc biệt so với lốp xe thường

Tiện lợi trong trường hợp lốp xe bị thủng

Ưu điểm lớn nhất của lốp run-flat chính là dù bị thủng hay hết hơi cũng không ảnh hưởng đến vận hành xe. Người dùng sẽ hoàn toàn tránh được tình trạng phải dừng xe dọc đường để tự thay lốp xe hoặc chờ cứu hộ.

Lốp runflat giải quyết được vấn để thủng lốp giữa đường

Giúp xe vận hành ổn định dù đã hết hơi

Nhờ có phần hông lốp được gia cố nên dù lốp run-flat có bị thủng hay hết hơi, chiếc xe vẫn có thể tiếp tục vận hành bình thường mà không cần phải dừng lại, tạo điều kiện cho tài xế đưa xe đến gara để khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, do đã hết hơi nên lốp run-flat chỉ có giới hạn hoạt động. Theo công bố của các nhà sản xuất, sau khi lốp run-flat bị hết sạch hơi, tài xế vẫn có thể điều khiển xe ở tốc độ tối đa 80 km/h và hoạt động tốt trong quãng đường dưới 80 km.

Giúp xe tiết kiệm nhiên liệu

Với các mẫu xe được trang bị lốp run-flat tiêu chuẩn, hầu như nhà sản xuất sẽ không trang bị thêm lốp dự phòng hoặc bộ dụng cụ thay lốp đi kèm. Bỏ đi các trang bị này, trọng lượng của xe sẽ thấp hơn, phần nào giúp giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Vì sao lốp run-flat không được ưa chuộng

Dù có rất nhiều ưu điểm so với lốp xe thông thường, thế nhưng tại Việt Nam, nhiều người dùng xe lại tỏ ra không mấy mặn mà với sản phẩm lốp tiên tiến này. Vậy nguyên nhân là gì? Phải chăng lốp run-flat vẫn có một số nhược điểm nhất định?

Lốp runflat dù nhiều ưu điểm nhưng lại không thực sự được ưa chuộng tại Việt Nam

Đúng là như vậy, không có sản phẩm nào là hoàn hảo, có lợi đều sẽ có hại. Dưới đây là những nhược điểm khiến lốp run-flat không được ưa chuộng tại Việt Nam:

Vận hành xóc và ồn hơn lốp thường

Theo nhiều người dùng đánh giá, lốp run-flat trên thực thế vận hành không được êm ái. Do phần hông lốp được gia cố nên khả năng đàn hồi và giảm xóc của lốp cũng giảm đi, đặc biệt là khi đi đường xấu hoặc vào cua ở điều kiện đường Việt Nam. Ngoài giảm khả năng hấp thụ chấn động, lốp xe run-flat cũng tạo ra tiếng ồn lớn hơn khi xe vận hành so với lốp xe thông thường.

Đòi hỏi người dùng cần thường xuyên chú ý

Do kết cấu khác với lốp xe thường nên cảm giác khi vận hành của lốp run-flat cũng sẽ rất khác. Nhờ cơ cấu giữ nguyên hình dạng dù xịt lốp nên lốp run-flat dù có bị thủng thì người dùng cũng khó có thể phát hiện nếu không chú ý do cảm giác khi vận hành lúc lốp còn hơi và hết hơi khác giống nhau: xóc. Chính vì vậy mà người dùng lốp run-flat cần thường xuyên kiểm tra lốp xe hoặc theo dõi thông số cảm biến áp suất lốp để xác định lốp xe có bị thủng hay không.

Tuổi thọ sử dụng thấp

Theo thống kê, lốp run-flat có tuổi thọ sử dụng trung bình thấp hơn lốp thường khoảng 10.000 km dưới điều kiện sử dụng thông thường. Dù vậy, điều này vẫn phụ thuộc nhiều vào thương hiệu lốp và thói quen lái xe của các tài xế.

Chi phí đắt đỏ

Do có thiết kế và cấu tạo đặc biệt, lốp run-flat có giá bán cao hơn khá đáng kể so với lốp xe thông thường. Tại Việt Nam, do điều kiện đường không được tốt nên tuổi thọ lốp run-flat dường như cũng không đạt được như thông số của nhà sản xuất.

Nhiều trường hợp do đi vào đường quá xóc, lốp run-flat bị gãy hông lốp và buộc phải thay thế lốp mới. Điều đáng nói là mỗi lần thay lốp, người dùng sẽ phải thay ít nhất là một đôi lốp để cân xe, khiến chi phí khắc phục khá lớn.

Với các lý do khiến cho lốp run-flat không được ưa chuộng tại Việt Nam. Nguyên nhân chính có thể nói là do điều kiện đường ở Việt Nam không thực sự phù hợp và người dùng Việt Nam cũng đánh giá cao độ êm ái mà lốp truyền thống mang lại.