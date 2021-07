Ưu đãi "khủng", xe ôtô Honda Việt Nam vẫn chưa hút khách

Theo kết quả bán hàng được Honda Việt Nam công bố, trong tháng 6/2021 hãng bán được tổng cộng 1.550 ôtô, tăng nhẹ 8,9% so với tháng 5 trước đó nhưng vẫn giảm tới 51,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda City vẫn là sản phẩm bán chạy nhất với doanh số đạt 802 xe, chiếm 51,7% tổng doanh số mảng xe ôtô của Honda Việt Nam và tăng mạnh so với tháng 6 trước đó.

So với tháng 5 trước đó, sức tiêu thụ của Honda City trong tháng 6 tăng tới 37%.