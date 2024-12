Siêu xe Ferrari 12Cilindri tiền tỷ đầu tiên gặp nạn nghiêm trọng

Hiện chưa có báo cáo chính thức về nguyên nhân dẫn đến vụ Ferrari 12Cilindri bị tai nạn, tuy nhiên những bức ảnh do Supercar.fails chia sẻ cho thấy đường trơn do mưa lũ có thể là nguyên nhân khiến chiếc siêu xe Ý đã bị mất lái và đâm thằng vào một vách đá bên đường. Vụ tai nạn siêu xe Ferrari 12Cilindri xảy ra trong một sự kiện lái thử dành cho giới truyền thông do chính Ferrari tổ chức. Chiếc xe mang biển số GT950AH này là 1 trong 6 chiếc 12Cilindri mà hãng xe Ý dùng để phục vụ chương trình này. Quan sát từ hiện trường tai nạn, có vẻ như tấm ốp đuôi phía hành khách của chiếc Ferrari đã bị móp và trầy xước nghiêm trọng do va đậm mạnh và vách đá ven đường. Gương chiếu hậu cũng ị bám đầy đất và có thể cũng bị va chạm. Khó xác định xem phần đầu của chiếc 12Cilindri có bị hư hại gì không, nhưng có khả năng cản trước và ít nhất một trong các bánh xe cũng bị va chạm mạnh. Tuy nhiên, nhìn chung chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn về kết cấu và động cơ, do đó, việc khôi phục lại về tình trạng ban đầu được đánh giá là không quá khó khăn. Hiện chưa có thông tin về thương tích của người điều khiển chiếc xe này và hành khách. Ferrari 12Cilindri là sản phẩm kế thừa vị trí của 812 Superfast trong dải sản phẩm của thương hiệu. Đúng như tên gọi, mẫu siêu xe này được trang bị phiên bản nâng cấp của động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, cho công suất lên tới 819 mã lực tại 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 678 Nm tại 7.250 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số ly hợp kép 8 cấp. Theo Ferrari, 12Cilindri có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và đạt 200 km/h trong 7,9 giây. Sở hữu động cơ mạnh mẽ và nhiều trang bị tiên tiến, mức giá xe Ferrari 12Cilindri lên tới 395.000 euro (khoảng 10,78 tỷ đồng) cho bản coupe và 435.000 euro (tương đương 11,87 tỷ đồng) đối với bản mui trần. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 12Cilindri mới.

