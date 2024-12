KIA Seltos tại Việt Nam thêm bản 1.5 Turbo, giá 659 triệu đồng

Trên website chính thức của KIA Việt Nam mới đây đã cập nhật thêm phiên bản 1.5 Turbo Deluxe hoàn toàn mới cho dòng SUV cỡ B Seltos. Theo đó, giá xe KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe được đề xuất ở mức 659 triệu đồng, đắt hơn bản 1.5L Deluxe 20 triệu đồng. Với việc chi thêm 20 triệu đồng, khách hàng sở hữu KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 2024 mới sẽ được trải nghiệm khối động cơ Smartstream 1.5 Turbo mạnh mẽ kết nối hộp số DCT 7 cấp mượt mà vốn chỉ được trang bị trên các bản cao nhất với giá lăn bánh dao động 800 - 900 triệu đồng. Cỗ máy 1.5 Turbo của KIA Seltos 2024 mới sản sinh công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, mạnh hơn 45 mã, sức kéo lớn hơn tới 109 Nm so với bản 1.5L Deluxe. Tuy nhiên, các trang bị trên Seltos 1.5 Turbo Deluxe về cơ bản không có quá nhiều khác biệt so với bản 1.5 Deluxe. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha có tính năng tự động bật/tắt; la-zăng hợp kim 17 inch... Bên trong nội thất, xe được trang bị ghế da, hàng ghế sau gập 60:40; hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió hàng ghế sau; màn hình đa thông tin 4.2 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây... Hệ thống âm thanh của KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe được trang bị 6 loa; chìa khóa thông minh; khởi động xe từ xa; phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold; cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau; camera lùi; cảm biến áp suất lốp; 2 túi khí. Các trang bị trên KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe thế hệ mới được cho thiếu cạnh tranh khi đặt cạnh loạt đối thủ cùng phân khúc đang bán ra tại thị trường Việt Nam như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta. Trong tầm giá từ 640 triệu và 650 triệu đồng, tức rẻ hơn 10 - 20 triệu so với Seltos 1.5 Turbo Deluxe nhưng Xforce Exceed và Creta 1.5L Đặc biệt đã có đầy đủ đèn LED, vô-lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện, kiểm soát hành trình, số túi khí cũng nhiều hơn (4 và 6 túi khí). KIA Seltos từng tạo "sóng" trên thị trường ôtô Việt Nam với doanh số liên tục dẫn đầu phân khúc và thường xuyên ghi danh vào bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất. Song, sức hút của Seltos ở thời điểm hiện tại có phần giảm sút trước sự cạnh tranh gay gắt của loạt đối thủ mới với giá bán hấp dẫn hơn trong khi thiết kế và trang bị không hề thua kém. Kết thúc 11 tháng của năm 2024, kết quả bán xe KIA Seltos đạt 6.280 chiếc, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (8.388 xe) và xếp thứ 5 toàn đội. Sự xuất hiện của phiên bản Turbo giá rẻ với động cơ tăng áp hiếm hoi trong tầm giá được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút cũng như thúc đẩy doanh số Seltos thời gian tới. Video: Đánh giá Kia Seltos tại Việt Nam sau hơn 2 năm sử dụng.

