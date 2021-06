Ngắm Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn hơn 34 tỷ đồng

Mercedes-AMG G63 hạng sang là một trong những mẫu SUV thường xuyên được chọn lựa để chế tạo xe bọc thép chống đạn. Chiếc Mercedes-AMG G63 do hãng Trasco Bremen của Đức chế tạo dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn này được phát triển dựa trên phiên bản mới. Tuy nhiên, so với xe tiêu chuẩn, chiếc Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn được kéo dài đến 500 mm. Ngoài ra, khoang hành khách của mẫu SUV bọc thép chống đạn này còn được ngăn cách với khoang lái bằng vách ngăn ở giữa theo phong cách của những chiếc limousine. Do đó, gọi chiếc Mercedes-AMG G63 này là xe limousine cũng chẳng có gì quá lời. Không chỉ rộng rãi, khoang hành khách phía sau của chiếc Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn còn được trang bị 2 ghế thương gia nằm độc lập với nhau. Bên cạnh đó là màn hình iMac 27 inch tích hợp trên vách ngăn, điều khiển thông qua iPad/iPhone, hệ thống âm thanh vòm Bang & Olufsen với loa trầm, quầy bar nhỏ và hệ thống chỉnh điều hòa độc lập. Bên cạnh đó là những trang bị đáng chú ý khác như ghế thể thao chỉnh điện, hệ thống định vị, kết nối Bluetooth, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, vô lăng đa chức năng và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái. Bên ngoài, chiếc Mercedes-AMG G63 chống đạn này chẳng những dài hơn bản tiêu chuẩn mà còn được trang bị cửa sổ thứ ba bên sườn cỡ lớn hơn. Theo hãng Trasco, chiếc SUV hạng sang này có khả năng chống đạn ở cấp độ VR7. Điều này có nghĩa là xe có thể chống được đạn NATO kích thước 7,62 x 51 mm của súng trường tự động. Để phù hợp với những tấm ốp thân vỏ và cửa sổ chống đạn mới, chiếc Mercedes-AMG G63 này được bổ sung hệ thống treo cải tiến cũng như lốp run-flat. Bên cạnh đó là hệ thống đèn khẩn cấp, còi hụ, hệ thống liên lạc trong xe và ắc-quy bổ sung. Hiện chưa rõ chiếc Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn này sử dụng động cơ nào. Trong khi đó, Mercedes-AMG G63 2021 tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực. Hiện chiếc Mercedes-AMG G63 bọc thép chống đạn này đang được rao bán trên trang Mobile của Đức với giá lên đến 1.166.200 Euro (khoảng 1.423.580 USD hay 32,5 tỷ đồng), đã bao gồm thuế. Sau khi đặt mua, khách hàng phải chờ khoảng 6 tháng mới được nhận xe. Giá bán kể trên đã bao gồm tiền mua Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn để độ lại thành xe bọc thép chống đạn là 1,5 triệu USD (tương đương 34,5 tỷ đồng). Nếu muốn, những khách hàng đã sở hữu Mercedes-AMG G63 2021 có thể mang xe đến cho hãng Trasco để độ thành xe bọc thép chống đạn. Video: SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ bọc thép của Trasco.

