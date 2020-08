AddArmor Cadillac XT6 - crossover bọc giáp gần 2 tỷ đồng

AddArmor là một công ty chuyên môn thực hiện các gói trang bị bọc giáp bảo vệ bổ sung cho những mẫu xe thông thường, phục vụ những người mong muốn có thêm một lớp bảo trước các nguy cơ bên ngoài. Trong quá khứ, công ty này đã từng chế tạo một chiếc Cadillac Escalade chống đạn và thậm chí biến đổi một chiếc Audi RS7 thành xe bọc giáp nhanh nhất thế giới. Giờ đây, AddArmor đã hé lộ sản phẩm mới nhất: một chiếc Cadillac XT6 2020 bọc giáp mà được quảng cáo là “xe crossover an toàn nhất thế giới”. Gói trang bị an ninh mới của AddArmor đã thay thế cửa sổ ban đầu của XT6 với loại kính chống đạn và chống vỡ. Để tăng thêm sức chống đỡ trước các nguy cơ không mong muốn, họ cũng đã lắp bên những tấm bảo vệ đạn đạo ở trong mỗi cánh cửa. Những tấm ốp bảo vệ này đươc làm từ chất liệu dát mỏng tổng hợp trọng lượng nhẹ, AddArmor khẳng định rằng chúng nhẹ hơn 60% và cứng cáp gấp 10 lần so với thép chống đạn. Chúng cũng hòa hợp ngon lành với phong cách của Cadillac XT6 thế hệ mới mà không làm tăng thêm nhiều trọng lượng. Giống với bản xe thông thường, chiếc Cadillac XT6 của AddArmor cũng có trang bị động cơ V6 dung tích 3.6 lít sản sinh 310 mã lực và 367 Nm mô-men xoắn cực đại. Bên cạnh lớp giáp bảo vệ, hệ thống an toàn của XT6 còn có hệ thống phanh tự động trước người đi bộ, một chế độ nhìn đêm, hệ thống cảnh báo rời làn đường, và cảnh báo va chạm điểm mù phía trước lẫn phía sau. Chiếc XT6 mới của AddArmor còn có bộ lốp run-flat mà có thể di chuyển 80 kg sau khi bị thương tích. Giá cho gói trang bị chống xâm nhập của AddArmor Cadillac XT6 là khởi điểm tại 28.000 USD, nhưng một số tùy chọn có thể được thay đổi. Cộng thêm giá tiêu chuẩn của một chiếc XT6, giá xe Cadillac XT6 bọc giáp với khoảng 80.000 USD (tương đương 1,85 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Cadillac Escalade hạng sang bọc giáp.

