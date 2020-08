Xe sang giá rẻ - Mercedes-Benz C180 chỉ 1,39 tỷ có gì hay?

Nhằm đưa giá bán xuống mức dễ tiếp cận hơn và mong muốn cạnh tranh hơn nữa với phân khúc sedan hạng D, hãng xe sang Đức đã cho ra mắt Mercedes-Benz C180 2020 mới. Đây là một cái tên điển hình nhằm cạnh tranh với cả những chiếc xe "chiếu dưới" như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda 6... Để làm được điều này, dĩ nhiên yếu tố giá rẻ sẽ được đặt lên hàng đầu và C180 đang thể hiện tốt điều đó so với những đối thủ bình dân đến từ Nhật Bản. Mẫu xe sang Mercedes-Benz C180 2020 hướng đến những đối tượng khách hàng là người trẻ tuổi thành đạt, còn hầu hết những chiếc sedan cỡ trung bình dân đều tập trung đến khách hàng trung tuổi nhiều hơn. Do đó, mới chỉ nhìn thoáng qua, Mercedes-Benz C 180 mới đã thuyết phục người dùng ngay ở ngoại hình nhờ kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.686 x 1.810 x 1.442 (mm), chiều dài trục cơ sở xe đến 2.840 mm. Ra đời nhằm thay thế cho "đàn anh" C200 trước đây, phần đầu của C180 vẫn mang cụm đèn LED toàn phần thiết kế xếp lớp 2 tầng, 4 khoang với các tinh thể liền kề, tạo ra hiệu ứng 3D đẹp mắt. Không cao cấp như LED Multi-Beam với chức năng tự điều chỉnh luồng sáng tránh làm chói mắt xe đối diện, nhưng cụm đèn pha đèn LED của C180 cũng tương đương C200 trước đây và có hiệu suất chiếu sáng cao, mang đến hiệu quả khi lái xe ban đêm. Mặt lưới tản nhiệt là dạng hai thanh ngang với biểu tượng Mercedes-Benz nằm ở trung tâm và trên nắp capo. Đuôi xe thu hút ánh nhìn với cụm đèn hậu dạng LED hai tầng hình thoi ôm sát hai bên hông. Bên cạnh đó là những chi tiết mạ chrome như thanh nẹp cửa, cản gầm và ống xả kép tăng thêm vẻ bóng bẩy cho chiếc sedan nước Đức. Những chi tiết còn lại như gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ, đi kèm bộ nhớ vị trí dành cho người lái. Mâm xe cỡ 17-inch, 5 chấu kép 2 tông mang đến hiệu ứng đẹp mắt khi chuyển động. Dù chỉ là phiên bản Mercedes-Benz C-Class tiêu chuẩn, nhưng C180 về tổng thể vẫn khá chỉnh chu khi được trang bị da cao cấp, từng chi tiết nhỏ nhất được chăm chút nhằm đáp ứng nhu cầu từng đối tượng khác hàng từ trẻ đến trung niên. Bề mặt bảng taplo cũng được bọc da cao cấp, nhấn nhá bằng các ốp nhôm mờ. Bảng điều khiển trung tâm tạo hình như một “dòng thác đổ” với chất liệu gỗ piano màu đen bóng. Mercedes-Benz C180 thế hệ mới cũng được trang bị vô-lăng ba chấu bọc da Nappa cao cấp, chỉnh điện 4 hướng và trợ lực điện. Các nút bấm tích hợp các chức năng đàm thoại, âm lượng… được bố trí đối xứng hai bên, cần số và hai lẫy chuyển số thể thao ở phía sau mang đến trải nghiệm phấn khích khi cầm lái hoặc đi đèo dốc liên tục. Đặt cao nhất là màn hình giải trí có kích thước 7 ich inch được điều khiển qua touchpad, kết nối Apple Car Play/Android Auto, USB và Bluetooth. Ngay dưới là 3 hốc gió lấy cảm hứng từ động cơ phản lực trên những chiếc chuyên cơ. Các phím chức năng như điều hòa, radio.. đã được lược giản so với thế hệ cũ, bố trí rất gọn gàng và dễ sử dụng. Cụm touchpad điều khiển trên bệ tỳ tay và các phím chức năng cùng Dynamic Select. Ở phần ghế ngồi, hàng ghế trước của Mercedes-Benz C180 được thiết kế ôm sát người với tựa lưng và đệm ngồi, chỉnh điện đa hướng, 4 lựa chọn tăng/giảm đệm hơi tuy nhiên không được trang bị tính năng nhớ vị trí ghế ngồi. Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt theo tỉ lệ 40:20:40, được trang bị thêm 2 cửa gió, bệ tỳ tay và rèm che cửa. Mặc dù Mercedes-Benz C180 giá rẻ nhất trong phân khúc, nhưng hãng xe sang Đức cũng không cắt quá nhiều trang bị trên xe. Bạn vẫn có hệ hệ thống treo tự thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC, 5 chế độ lái DYNAMIC SELECT. Về tính năng an toàn, C 180 được trang bị 7 túi khí, cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST; hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; lốp xe run-flat... Mercedes-Benz C180 chỉ được lắp đặt động cơ i4 tăng áp dung tích 1.5L giống như C200 trước đây nhưng với hộp số tự động 9 cấp G-Tronic thì người lái có thể trải nghiệm thú vị về thay đổi tốc độ. Xe có khả năng sản sinh công suất tối đa 156 mã lực tại dải tua máy 5.800-6.100 vòng/phút và có mô-men xoắn cực đại đạt 250Nm tại dải vòng tua 1.500-4.000 vòng/phút. Do vậy C180 có sức mạnh không kém gì các đối thủ cùng phân khúc, thậm chi còn mạnh hơn. Về cảm giác lái, Mercedes-Benz C180 vẫn giữ nguyên được những gì là cốt lõi nhất của một thương hiệu xe sang của Đức. Trải nghiệm hệ thống vô lăng kết hợp chuyển số trên cần gạt, cũng như hệ thống đèn báo số giúp người lái có cảm giác thuận tiện hơn. Đáng chú ý, với những người mới cầm lái một chiếc xe sang Mercedes-Benz thì đó là một điểm cộng, vì họ thường hay cúi nhìn cấn số trước khi vận hành mà giờ chỉ cần nhìn thẳng. C180 sử dụng hệ thống treo trước kiểu xương đòn kép, hệ thống treo này có chi phí sản xuất, bảo dưỡng có chi phí cao hơn nhiều so với hệ thống treo trước như MacPherson nhưng bù lại hệ thống treo này giúp xe tối ưu độ bám khi ôm cua và giảm độ rung lắc nhiều khi vận hành trên đường gập ghềnh. Khả năng cách âm của xe cũng vẫn được đánh giá khá tốt trong phân khúc, tuy nhiên vẫn rất khó để loại bỏ tiếng ồn từ gầm lốp vọng lên do đặc trưng của dòng xe sedan cỡ nhỏ sử dụng lốp run-flat. Ngoài ra, C180 sử dụng loại lốp run-flat mà không có lốp phụ thay thế - đây thực sự là điểm người dùng chưa ưng ý với một mẫu xe hạng sang. Với điều kiện đường xá Việt Nam hiện nay, không trang bị lốp dự phòng là một điểm bất tiện với C180. Bởi nếu ta di chuyển trên các cung đường vùng cao nhiều khi hàng 100km không có đơn vị cung cấp lốp đúng chủng loại. Một điều nữa là lốp run-flat cho cảm giác lái chắc chắn nhưng do hơi cứng nên sẽ tạo độ ồn hơi lớn. Chìa khoá Mercedes-Benz C180 là loại Keyless-Start hỗ trợ khởi động nút bấm, thế nhưng không phải là loại Keyless-Go nên người lái vẫn sẽ phải bấm chìa nếu muốn mở cửa hoặc mở cốp sau. Điểm cộng của C180 chính là ở khả năng khoá xe gập gương và mở cốp sau tự động thuận tiện cho người dùng. Vì đây là mẫu xe sang có giá rẻ nhất trong gia đình Mercedes-Benz C-Class, chính vì thế có thể thấy rằng nhiều chi tiết, tuỳ chọn, tiện nghi đã được cắt bớt nên người dùng cũng không quá chú ý. Với khối động cơ 1.5L tăng áp cùng với hộp số tự động 9 cấp G-Tronic được trang bị trên Mercedes-Benz C180 - sự kết hợp này mang lại một cảm giác vận hành êm ái, thoải mái và tiết kiệm trên mọi dải tốc độ. Ngoài ra, để tạo ra cảm giác lái đa dạng và phấn khích cho khách hàng thì Mercedes-Benz C180 vẫn có 5 chế độ lái khác nhau bao gồm Eco, Comfort, Sport, Sport+ và Individual (cho phép người lái tuỳ chỉnh các thông số riêng biệt bao gồm trợ lực lái, động cơ và ESP cũng là một điểm cộng cho mẫu xe này. Mặc dù là xe rẻ nhất của Mercedes-Benz nhưng C180 vẫn đem lại cho người tiêu dùng yêu thích của thương hiệu xe Đức những giá trị của một dòng xe sang như: cảm giác lái, động cơ và công nghệ an toàn. Xe sở hữu cảm giác lái tốt từ vô lăng cho đến chân ga, hệ thống an toàn trên xe cũng hoạt động chính xác và đầy đủ. Do vậy với mức giá xe Mercedes-Benz C180 2020 là 1,399 tỷ đồng thì đây được xem là một lựa chọn hợp lý, đặc biệt khi mức phí trước bạ đang giảm 50% cho xe lắp ráp tại việt Nam. Video: Chi tiết xe sang giá rẻ - Mercedes-Benz C180 tại Việt Nam.

