Honda CR-V giảm tới 130 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn Mazda CX-5

Các mẫu Honda CR-V giảm giá tại các đại lý chính hãng là các phiên bản sản xuất năm 2019, đây là một hình thức “dọn kho” thường thấy đối với các mẫu xe nhập khẩu chưa kịp tiêu thụ hết các xe sản xuất năm trước đó nhưng năm mới đã sắp kết thúc được 1/4 chặng đường. Cụ thể, các mẫu xe Honda CR-V 7 chỗ đang được chào bán tại các đại lý chính hãng với mức giảm từ 125 đến 130 triệu đồng tiền mặt, chưa kể gói phụ kiện đi kèm. Một số nhân viên kinh doanh cho biết các mẫu xe giảm giá thuộc phiên bản G và L được sản xuất năm 2019.Giá xe Honda CR-V bản G và L có mức bán lẻ đề xuất là 1,023 tỷ và 1,093 tỷ đồng. Sau khi giảm, giá xe còn chỉ từ 893 triệu đến 968 triệu đồng. Giá bán này khiến Honda CR-V thậm chí rẻ hơn cả Mazda CX-5, mẫu xe có phiên bản cao cấp nhất ở mức 1,1 tỉ đồng sau ưu đãi. Trên thực tế chỉ có một số ít đại lý có chương trình giảm giá “khủng” Honda CR-V, một số đại lý khác sẽ không có mức giảm nhiều như thế do hàng tồn còn ít. Rõ ràng, giá bán của xe giảm được bao nhiêu còn phụ thuộc vào mỗi đại lý với tình hình kinh doanh khác nhau. Về mặt tổng thể, Honda CR-V sở hữu kích thước bao ngoài chiếc xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.584 x 1.855 x 1.679 (mm), khoảng sáng gầm xe 198 mm tăng thêm 28mm so với thế hệ tiền nhiệm. Đèn pha, đèn sương mù, cản trước thiết kế lại hoàn toàn. Đuôi xe thay đổi hoàn toàn phong cách so với thế hệ cũ, cụm đèn chiếu hậu hình đôi cánh. Toàn bộ hệ thống đèn của CR-V 2018 đều dùng bóng LED trên phiên bản L và G. Bên trong nội thất xe, kiến trúc tổng thể của khoang cabin vẫn giữ phong cách quen thuộc trên phiên bản từng ra mắt tại thị trường Mỹ nhưng được sắp xếp lại một số chi tiết. Cụm đồng hồ đo tốc độ điện tử có thiết kế giống Civic, vô lăng 3 chấu thể thao, đặc biệt là khu vực cần số của phiên bản cao cấp sử dụng hoàn toàn bằng nút bấm chứ không dùng cần số như các mẫu xe truyền thống. Nổi bật ở trung tâm bảng taplo là màn hình cảm ứng kích thước 7-inch điều khiển hệ thống thông tin giải trí kết nối với điện thoại thông minh cho phép ra lệnh bằng giọng nói, nghe nhạc, đàm thoại rảnh tay. Ngoài ra còn các tính năng kết nối khác như HDMI, Bluetooth, USB, AM/FM, Wifi... Mọi tín hiệu âm thanh từ hệ thống giải trí sẽ do hệ thống 8 loa cao cấp đảm nhiệm. Hệ thống điều hòa cũng được thiết kế tinh tế, liền lạc. Thay đổi lớn nhất bên trong nội thất của chiếc SUV nhà Honda chính là việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3. Một số trang bị tiện nghi khác trên mẫu xe mới này bao gồm: hệ thống khởi động bằng nút bấm kết hợp với chìa khóa mở cửa thông minh, gạt mưa tự động cửa sổ trời panorama tự động chống kẹt (phiên bản L), gương chiếu hậu bên trong chống chói, cốp chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao đóng/mở… Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo vận hành mạnh mẽ, kết hợp với hộp số vô cấp CVT ứng dụng earth dream technology. Động cơ vượt trội với công suất cực đại 188hp/5600rpm tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước. Video: Chi tiết Honda CR-V 2020 phiên bản nâng cấp.

