Wells Vertige - xe thể thao 2 chỗ chỉ 1,27 tỷ đồng từ Anh Quốc

Wells Motor Cars, một công ty ôtô mới từ Anh Quốc, đã sẵn sàng ra mắt mẫu xe đầu tiên của mình mang tên Vertige. Với số lượng sản xuất giới hạn, Wells Vertige 2021 mới là một mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa với khung gầm liền than và động cơ lấy từ Ford. Theo thông tin từ Autocar, quá trình phát triển đã bắt đầu trong năm 2014 bởi nhà sáng lập Robin Wells, người muốn mua một chiếc xe thể thao lý tưởng nhưng không thể tìm thấy nó trên thị trường, vậy nên quyết định tự mình chế tạo nên nó từ trang giấy trắng. Kỹ sư Robin Hall của Hall Engineering đã tham gia dưới vai trò quản lý dự án trong năm 2016. Sau 7 năm phát triển, mẫu xe này cuối cùng đã sẵn sàng lăn bánh trên đường phố. Wells Vertige 2 chỗ ngồi được chế tạo dựa trên một khung gầm liền thân bằng thép với khung phụ dạng ống và khung chống lật bằng thép để đạt độ cứng xoắn 47.000 Nm/deg. Các tấm thân xe bằng chất liệu hỗn hợp với những đường cong gợi cảm và hai cánh cửa độc đáo trông giống như một sự pha trộn giữa các chiếc xe cổ điển của Anh Quốc với một chút gì đó của công ty TVR. Nó có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4 mét và rộng 1,75 mét, nhưng điều quan trọng nhất là trọng lượng nhẹ chỉ 850 kg. Mẫu xe thể thao mới mẻ này co trang bị động cơ hút khí tự nhiên Ford dung tích 2.0 lít, đặt vị trí giữa, sản sinh 208 mã lực và 210 Nm mô-men xoắn cực đại trong dạng tiêu chuẩn – công suất có thể tăng lên theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Các con số này nghe có vẻ yếu ớt đối với một chiếc xe thể thao hiện đại, nhưng bản chất trọng lượng nhẹ của Vertige cho phép nó có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa trên 225 km/h. Công suất được truyền tới bánh sau thông qua một hộp số sàn 6 cấp. Hệ thống treo bao gồm xương đòn kép bằng nhôm và ống xoắn phía trước và phía sau, trong khi bộ la-zăng Speedline 17 inch được bọc trong lốp 205/45 Pirelli Pilot Sport 4. Phanh xe không có trợ lực, với đĩa thông gió 280 mm ở cả bốn góc và kẹp phanh 4 bu lông bằng nhôm. Đối với khả năng xử lý, các kỹ sư của Wells đã lấy những mẫu xe như Caterham Seven, Porsche Cayman và Mini làm chuẩn, vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng Vertige có thể tạo cảm giác lái lôi cuốn và nhạy bén. Trong cabin 2 chỗ ngồi, chúng ta có thể thấy một cụm đồng hồ kiểu cổ điển tuyệt đẹp phía sau vô lăng 3 chấu bọc da, chất liệu Alcantara trên mặt táp lô, cần số tay nắm gỗ, và màn hình cảm ứng 7 inch hiện đại trên cụm điều khiển trung tâm. Các tính năng tiện ích bao gồm hệ thống định vị, Bluetooth, radio DAB, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, hai khe cắm USB, hai loa và điều hòa không khí tùy chọn. Đối với không gian hành lý, xe có một ngăn chứa thể tích 206 lít ở phía sau và thêm 15 lít ở cốp trước bên cạnh bánh xe dự phòng. Wells Vertige đã ra mắt chính thức tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2021. Công ty Anh Quốc cho biết rằng 7 chiếc xe đầu tien sẽ được sản xuất bởi Hall Engineering vào mùa xuân năm 2022. Quá trình sản xuất hàng loạt sẽ được lên kế hoạch trong tương lai ở nhà máy mới của Wells tại Itchington, Warwickshire, với số lượng tối đa 25 chiếc mỗi năm. Đối với giá cả, giá xe Wells Vertige 2021 khởi điểm từ 40.000 bảng Anh (tương đương 1,27 tỷ đồng). Video: Chi tiết Wells Vertige - xe thể thao 2 chỗ tại Anh quốc.

Wells Motor Cars, một công ty ôtô mới từ Anh Quốc, đã sẵn sàng ra mắt mẫu xe đầu tiên của mình mang tên Vertige. Với số lượng sản xuất giới hạn, Wells Vertige 2021 mới là một mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa với khung gầm liền than và động cơ lấy từ Ford. Theo thông tin từ Autocar, quá trình phát triển đã bắt đầu trong năm 2014 bởi nhà sáng lập Robin Wells, người muốn mua một chiếc xe thể thao lý tưởng nhưng không thể tìm thấy nó trên thị trường, vậy nên quyết định tự mình chế tạo nên nó từ trang giấy trắng. Kỹ sư Robin Hall của Hall Engineering đã tham gia dưới vai trò quản lý dự án trong năm 2016. Sau 7 năm phát triển, mẫu xe này cuối cùng đã sẵn sàng lăn bánh trên đường phố. Wells Vertige 2 chỗ ngồi được chế tạo dựa trên một khung gầm liền thân bằng thép với khung phụ dạng ống và khung chống lật bằng thép để đạt độ cứng xoắn 47.000 Nm/deg. Các tấm thân xe bằng chất liệu hỗn hợp với những đường cong gợi cảm và hai cánh cửa độc đáo trông giống như một sự pha trộn giữa các chiếc xe cổ điển của Anh Quốc với một chút gì đó của công ty TVR. Nó có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4 mét và rộng 1,75 mét, nhưng điều quan trọng nhất là trọng lượng nhẹ chỉ 850 kg. Mẫu xe thể thao mới mẻ này co trang bị động cơ hút khí tự nhiên Ford dung tích 2.0 lít, đặt vị trí giữa, sản sinh 208 mã lực và 210 Nm mô-men xoắn cực đại trong dạng tiêu chuẩn – công suất có thể tăng lên theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Các con số này nghe có vẻ yếu ớt đối với một chiếc xe thể thao hiện đại, nhưng bản chất trọng lượng nhẹ của Vertige cho phép nó có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa trên 225 km/h. Công suất được truyền tới bánh sau thông qua một hộp số sàn 6 cấp. Hệ thống treo bao gồm xương đòn kép bằng nhôm và ống xoắn phía trước và phía sau, trong khi bộ la-zăng Speedline 17 inch được bọc trong lốp 205/45 Pirelli Pilot Sport 4. Phanh xe không có trợ lực, với đĩa thông gió 280 mm ở cả bốn góc và kẹp phanh 4 bu lông bằng nhôm. Đối với khả năng xử lý, các kỹ sư của Wells đã lấy những mẫu xe như Caterham Seven, Porsche Cayman và Mini làm chuẩn, vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng Vertige có thể tạo cảm giác lái lôi cuốn và nhạy bén. Trong cabin 2 chỗ ngồi, chúng ta có thể thấy một cụm đồng hồ kiểu cổ điển tuyệt đẹp phía sau vô lăng 3 chấu bọc da, chất liệu Alcantara trên mặt táp lô, cần số tay nắm gỗ, và màn hình cảm ứng 7 inch hiện đại trên cụm điều khiển trung tâm. Các tính năng tiện ích bao gồm hệ thống định vị, Bluetooth, radio DAB, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, hai khe cắm USB, hai loa và điều hòa không khí tùy chọn. Đối với không gian hành lý, xe có một ngăn chứa thể tích 206 lít ở phía sau và thêm 15 lít ở cốp trước bên cạnh bánh xe dự phòng. Wells Vertige đã ra mắt chính thức tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2021. Công ty Anh Quốc cho biết rằng 7 chiếc xe đầu tien sẽ được sản xuất bởi Hall Engineering vào mùa xuân năm 2022. Quá trình sản xuất hàng loạt sẽ được lên kế hoạch trong tương lai ở nhà máy mới của Wells tại Itchington, Warwickshire, với số lượng tối đa 25 chiếc mỗi năm. Đối với giá cả, giá xe Wells Vertige 2021 khởi điểm từ 40.000 bảng Anh (tương đương 1,27 tỷ đồng). Video: Chi tiết Wells Vertige - xe thể thao 2 chỗ tại Anh quốc.