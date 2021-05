Honda CR-V giảm sốc cả trăm triệu đồng mùa dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến sức mua ôtô sụt giảm mạnh, cộng với số lượng tồn kho tại đại lý. Những tác động này đã khiến cho mẫu xe SUV Honda CR-V đang giảm tới 100 triệu đồng.

Trong bối cảnh xe hơi đang tồn kho, cùng với đó tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khiến hàng loạt hãng xe đưa ra những ưu đãi khủng, giảm giá sâu để cạnh tranh. Trong đó, tại một số đại lý, mức giá xe Honda CR-V đang được giảm tới hàng trăm triệu đồng kèm theo một số phần quà tăng hấp dẫn, Tuy nhiên, chương trình giảm đợt này mà các đại lý thực hiện với CR-V sẽ dựa trên năm sản xuất của xe và còn tùy thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý.

Theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực Hà Nội hiện đang chào bán Honda CR-V L Vin 2020 có mức giảm tiền mặt 95 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Honda CR-V L Vin 2021 giảm giá tiền mặt tới 75 triệu đồng, phiên bản CR-V G có mức giảm tiền mặt 70 triệu đồng. Tuy nhiên một số đại lý lại chỉ giảm 50 triệu đồng đối với bản G và 55 triệu đồng đối với bản L. Phiên bản E thấp nhất gần như không có hàng.

Còn tại khu vực TP HCM, do số lượng xe nhập về không có nhiều nên mức giảm đều co lại so với tháng trước ở tất cả các phiên bản Vin 2021 có mức giảm tiền mặt từ 50 – 55 triệu đồng tiền mặt. Các phiên bản CR-V 2020 có mức giảm 100 triệu đồng, số lượng xe tại đại lý không còn nhiều, cũng như không có nhiều lựa chọn về màu ngoại thất.

Nhìn chung, dòng xe Honda CR-V ở khu vực TP HCM có mức giảm thấp hơn tại Hà Nội hay khu vực Miền Bắc. Rất có thể dòng xe Honda CR-V tồn kho ở các đại lý ở miền Bắc nhiều hơn trong miền Nam, chính vì thế các đại lý cân đối để giảm nhiều hơn cho khách mua xe nhằm “dọn kho”.

Từ khi được nâng cấp giữa vòng đời và chuyển sang lắp ráp trong nước vào năm ngoái, cho đến nay Honda CR-V vẫn thường xuyên có ưu đãi tại đại lý. Sự giảm giá này được cho là để kích cầu khi lượng cung đang cao hơn cầu.

Kể từ đầu năm đến nay, doanh số Honda CR-V 2021 sụt giảm nghiêm trọng. Theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 4 tháng đầu năm mẫu xe CR-V có 1.800 xe được giao đến tay khách hàng, chỉ bằng 1/3 đối thủ Mazda CX-5 (3.486 xe).

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe CR-V luôn là lựa chọn của các khách hàng mua xe theo xu hướng “ăn chắc mặc bền”, thương hiệu mạnh, thiết kế xe trung tính không quá cầu kỳ giúp CR-V đáp ứng được thị hiếu của số đông người mua xe. Ngoài ra, không còn “mác” xe nhập (Thái Lan) cũng ảnh hưởng đến tâm lý của người mua.