Honda CR-V 2020 bản lắp ráp lần đầu xuất hiện trên phố Việt

Hơn 2 năm kể từ ngày ra mắt thế hệ thứ 5 tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cuối cùng cũng chịu nâng cấp Honda CR-V 2020 mới với một số thay đổi ở ngoại thất so với trước đây. Không những bổ sung thêm trang bị mới, Mẫu đây còn là mẫu xe đáng chờ đợi khi sẽ được lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Trước đó, Honda CR-V 2020 đã từng lộ thông tin đăng kiểm với nguồn gốc lắp ráp trong nước. Chính nguồn tin này đã khiến các tín đồ yêu thích mẫu Crossover này như "mở cờ" để chờ đợi một mức giá hấp dẫn hơn so với xe nhập khẩu. Chưa dừng lại ở đó, Honda CR-V CKD mới đây lại tiếp tục lộ diện hoàn toàn. Được biết, xe đang trong quá trình chạy thử nghiệm những công đoạn cuối cùng trước khi chính thức ra mắt. Honda CR-V 2020 mới có ngoại thất sắc xảo hơn nhờ phần đầu xe được gắn bộ cản trước góc cạnh. Hai hốc gió trên phần cản va trước còn được trang trí bởi những đường crom sáng bóng sang trọng hơn và bao bọc cụm đèn sương mù LED. Lưới tản nhiệt cũng là một trong những chi tiết mới được sơn đen thay vì dải crom to bản như trước, 2 thanh ngang bên dưới đã bị loại bỏ hoàn toàn chỉ còn phần lưới trang trí. Cụm đèn pha phía trước của Honda CR-V 2020 sử dụng công nghệ LED với tính năng bật/tắt tự động và tự động điều chỉnh góc đánh lái quen thuộc. Đáng chú ý, Honda CR-V facelift lắp ráp trong nước mới lộ diện còn có phần gương chiếu hậu nhô ra ngoài, biểu tượng này được cho là camera quan sát lề. Đồng nghĩa với camera bên thân, có thể xe còn được trang bị tính năng cảnh báo làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cũng cho biết, Honda CR-V còn được bổ sung thêm phiên bản LSE được xây dựng từ bản L. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất với ngoại hình thể thao và những công nghệ hàng đầu. Tại Thái Lan, Honda CR-V bản nâng cấp còn được bổ sung sạc điện thoại không dây và cổng SUB tại bảng điều khiển trung tâm, cần số dạng nút bấm là điểm mới. Rất có thể, gói an toàn Honda SENSING cũng được bổ xung cho Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam, với các tính năng cao cấp như: Đèn pha tự động điều chỉnh chùm sáng cao, hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng... Bên cạnh đó, động cơ của xe vẫn được giữ nguyên do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, vẫn là loại máy xăng tăng áp, dung tích 1.5L có công suất tối đa lên tới 188 mã lực. Trang bị hộp số đi kèm là loại vô cấp CVT, cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn của Honda CR-V 2020 bản lắp ráp chưa được hé lộ nhưng theo tư vấn bán hàng, nó sẽ không khác gì phiên bản nhập khẩu.Giá xe Honda CR-V 2020 bản lắp ráp chưa được hé lộ, tuy nhiên nhiều người dùng Việt kỳ vọng nó sẽ hấp dẫn hơn bản nhập từ Thái Lan. Hiện tại, Honda CR-V được phân phối với 3 phiên bản với mức giá dao động từ 983-1.093 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander... Video: Chi tiết tính năng Honda Lanewatch trên CR-V 2020 mới.

