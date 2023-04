Triệu hồi Jeep Wrangler 2 cửa tại Việt Nam nguy cơ gây cháy nổ

Sau khi JVA nhận thông báo chính thức từ nhà máy sản xuất FCA US LLC về chương trình triệu hồi an toàn kiểm tra chốt thùng chứa nhiên liệu cho một số xe Jeep Wrangler 2 cửa dính lỗi (MY 2020-2022) (JL72) phiên bản trang bị động cơ 2.0L.

Nguyên nhân do một số thùng chứa nhiên liệu của xe Jeep Wrangler 2 cửa tại Việt Nam có thể dư 01 chốt cài không cần dùng đến. Chốt này có thể tiếp xúc thùng chứa nhiên liệu gây trầy xước, trong một vài trường hợp có thể dẫn đến rò rỉ nhiên liệu. Nếu tiếp xúc với nguồn đánh lửa có thể bắt lửa gây nguy cơ cháy nổ và có thể gây chấn thương những người bên trong hoặc ngoài xe.