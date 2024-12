Toyota Veloz Cross: Doanh số 11.255 xe trong 8 tháng

Trong top ôtô đạt doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất thị trường Việt Nam đầu tiên phải kể đến Toyota Veloz Cross, được ra mắt vào tháng 3/2022, mẫu xe này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Điều này được minh chứng bằng doanh số lên tới 11.255 xe chỉ sau 8 tháng ra mắt (tính đến tháng 10/2022). Mẫu MPV này nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung. Ngoài ra, xe còn có những tính năng như đèn pha LED, màn hình thông tin giải trí 9 inch, màn hình giải trí 9 inch và phanh tay điện tử. Đặc biệt, Veloz Cross còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu gói công nghệ an toàn với nhiều tính năng hiện đại. Kia Seltos: Doanh số 11.223 xe trong 8 tháng

Chính thức giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 7/2020, Kia Seltos ngay lập tức lập kỷ lục về doanh số với hơn 2.000 hợp đồng đặt xe chỉ sau 10 ngày ra mắt. Những tháng sau đó, mẫu CUV này liên tục dẫn đầu phân khúc và nhanh chóng đạt thành tích 11.223 xe chỉ sau 8 tháng ra mắt. Theo các chuyên gia, sự thành công của Kia Seltos đến từ nhiều yếu tố như thiết kế nội, ngoại thất bắt mắt, trẻ trung, các trang bị đi kèm đa dạng và mức giá bán hợp lý. Mitsubishi Xforce: Doanh số hơn 10.000 xe trong 8 tháng

Xforce chính thức ra mắt vào tháng 1/2024 và bắt đầu bàn giao xe đến khách hàng vào tháng 3/2024. Sở hữu những ưu điểm vượt trội về thiết kế, kích thước, nội thất và vận hành, Xforce nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Tính đến hết tháng 10/2024, Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số tích lũy lên tới hơn 10.000 chiếc chỉ trong 8 tháng mở bán tại Việt Nam. Thời gian qua, Mitsubishi Xforce liên tục nằm trong Top 10 xe bán chạy của tháng và là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV trong 8 tháng liên tiếp, từ tháng 3 đến tháng 10/2024. Hyundai Creta: Doanh số 10.219 xe trong 9 tháng

Sau khoảng 7 năm vắng bóng, Hyundai Creta đã quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022. Chỉ trong vòng 9 tháng, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số 10.219 xe và cùng Kia Seltos cạnh tranh vị trí đứng đầu phân khúc xe gầm cao hạng B. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng nhiều trang bị tiện nghi, Hyundai Creta đã nhanh chóng trở thành mẫu xe nổi bật trong phân khúc. Bên cạnh đó, xe cũng có mức giá dễ tiếp cận Toyota Corolla Cross: Doanh số 10.590 xe trong 10 tháng

Ra mắt tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross nhanh chóng trở thành mẫu CUV được nhiều người lựa chọn nhất. Mẫu crossover cỡ B này của Toyota không chỉ thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại và sang trọng mà còn nhờ vào những trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội. Bên cạnh đó, kích thước rộng rãi hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ B cũng là lý do mà nhiều người chọn mua Corolla Cross. Mitsubishi Xpander: Doanh số 10.894 xe trong 13 tháng

Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với doanh số 10.894 xe chỉ sau 13 tháng. Xpander được ưa chuộng bởi đây là mẫu xe có nhiều điểm đặc trưng phù hợp thị hiếu người Việt. Với không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người và mức giá cạnh tranh, Xpander đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình và doanh nghiệp. Video: Top xe bán chạy nhất Việt nam tháng 11/2024.

