Subaru Forester Hybrid "rục rịch" ra mắt, không dưới 790 triệu đồng

Subaru đang gấp rút hoàn thiện để ra mắt phiên bản hybrid của dòng SUV Forester tại thị trường Mỹ. Theo thông tin được hãng tiết lộ trên trang web chính thức, mẫu xe Subaru Forester hybrid 2025 mới này sẽ có mặt trên thị trường vào giữa năm 2025. Mặc dù được gọi là phiên bản 2025 (2025MY), không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được quảng bá như phiên bản 2026MY do thời điểm ra mắt sát cuối năm. Phiên bản hybrid của Subaru Forester này vẫn giữ hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical All-Wheel Drive trứ danh của Subaru, nhưng được nâng cấp về hiệu suất nhiên liệu và giảm lượng khí thải so với các phiên bản động cơ xăng truyền thống. Subaru Forester Hybrid dự kiến được trang bị hệ thống hybrid tự sạc (self-charging hybrid) đã xuất hiện trên Crosstrek Hybrid tại Nhật Bản vào tháng 10/2024. Đây là hệ thống lai song song (series-parallel hybrid), cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa động cơ đốt trong và động cơ điện tùy thuộc vào điều kiện lái xe. Hệ truyền động của Forester Hybrid bao gồm động cơ 4 xi-lanh nằm ngang, dung tích 2.5L, cho công suất 158 mã lực, kết hợp với hai mô-tơ điện. Một mô-tơ đóng vai trò truyền động, được Subaru gọi là "động cơ kéo" (traction motor), bổ sung thêm 118 mã lực để dẫn động bánh xe, trong khi mô-tơ còn lại hoạt động như máy phát điện. Nguồn điện cho hệ thống này đến từ bộ pin lithium-ion 1.1 kWh, tuy cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện không lớn nhưng đủ để cải thiện đáng kể hiệu suất nhiên liệu. Subaru đã hợp tác chặt chẽ với Toyota – chuyên gia trong lĩnh vực hybrid – để phát triển hệ thống truyền động mới này. Hãng xe Nhật tuyên bố hệ thống mới giúp cải thiện 20% hiệu suất nhiên liệu so với hệ thống e-Boxer hiện tại. Về thiết kế, Forester Hybrid không có nhiều thay đổi đáng kể. Ngoài huy hiệu "Hybrid" được gắn ở cửa sau, các hình ảnh chạy thử nghiệm cho thấy mẫu xe này gần như không khác biệt so với phiên bản động cơ đốt trong thông thường. Đây là phong cách quen thuộc của Subaru – tập trung vào sự thực dụng và tinh tế hơn là gây ấn tượng mạnh về ngoại hình. Mặc dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể, Subaru đã bắt đầu nhận đăng ký quan tâm từ khách hàng Mỹ trên website của mình. Trong một thông báo chính thức, hãng cho biết: "Vào giữa năm 2025, Forester sẽ đạt được một tầm cao mới về hiệu suất nhiên liệu và công nghệ với dòng xe hybrid. Kết hợp khả năng off-road toàn diện của hệ dẫn động bốn bánh Symmetrical All-Wheel Drive cùng hệ thống hybrid tiên tiến, Forester Hybrid mang lại giá trị thông minh trong một chiếc SUV mạnh mẽ và sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Người lái sẽ tiếp tục yêu thích các tính năng phiêu lưu đặc trưng của Forester, nay được bổ sung thêm hiệu suất nhiên liệu cao hơn và khí thải thấp hơn". Về giá xe Subaru Forester 2025, phiên bản tiêu chuẩn của Forester 2025 hiện có giá khởi điểm từ 29.695 USD (tương đương 755 triệu đồng), cộng thêm phí vận chuyển 1.420 USD, nâng tổng giá lên 31.115 USD (tương đương 791 triệu đồng) trước thuế. Phiên bản Subaru Forester Hybrid chắc chắn sẽ có giá cao hơn, tùy thuộc vào việc Subaru đưa hệ thống này vào phiên bản tiêu chuẩn hay chỉ dành riêng cho các bản cao cấp như Premium. Video: Giới thiệu Subaru FORESTER e-BOXER HYBRID.

