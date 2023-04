Audi RS e-tron GT từ 5,9 tỷ tại Việt Nam, sạc 5 phút chạy 100km

Sau khi giới thiệu Audi RS e-Tron GT chạy điện tại sự kiện Audi House Of Progress tại Singapore hồi đầu tháng 4/2023 vừa qua, mới đây Audi Việt Nam đã cho ra mắt mẫu xe hiệu suất cao này về thị trường Việt, nhằm phục vụ các khách hàng trong phân khúc xe điện cao cấp. Audi RS e-tron GT điện hạng sang là mẫu xe hiệu suất cao RS đầu tiên được nhập khẩu chính thức về Việt Nam. Chỉ những mẫu xe thể thao nhất của thương hiệu Audi mới được công ty Audi Sport GmbH – tiền thân là công ty quattro GmbH – cho phép sử dụng thêm tiền tố R và RS trong tên của mẫu xe. Về ngoại hình, Audi RS e-tron GT 2023 mới sở hữu số đo ba vòng dài - rộng - cao lần lượt là 4.989 cm - 1.964 cm - 1.396 cm và chiều dài cơ sở đạt 2.900 cm mang đến nhiều không gian nội thất. Theo đúng phong cách của Audi, chiếc xe điện hiệu suất cao RS e-Tron GT mới này gây ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên với các chi tiết như dải đèn hậu LED chạy dài theo chiều rộng của đuôi xe khiến nó nổi bật trên đường. Từ vòm bánh xe trước, các khe gió hai bên lưới tản nhiệt khung đơn phong cách xe điện, tới đèn LED matrix trang bị tia laser hay những điểm nhấn nổi bật trên logo quattro. Xe mang dáng vẻ cực kỳ thanh lịch và tốc độ. Audi RS e-tron GT xứng đáng được vinh danh giải thưởng Xe hiệu suất thế giới của năm 2022 và Xe Đức hạng sang của năm 2022. Bên cạnh đó, Audi RS e-tron GT còn được trang bị bộ vành lớn 21 inch 5 chấu khí động học đầy phong cách, thiết kế mặt xoay màu kim cương đen. Audi RS e-tron GT sở hữu khoang cabin được thiết kế tràn ngập công nghệ và tích hợp nhiều trang bị tân tiến nhất giúp người dùng có thể nâng cao trải nghiệm tổng thể. Xe sử dụng nhiều vật liệu cao cấp bao gồm cả da Nappa sang trọng kết hợp cùng các vật liệu tái chế như sợi Dinamica thay cho các vật liệu truyền thống giúp mang lại hiệu quả rõ rệt. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh đem lại cảm giác thoáng đãng. Vào buổi tối, các chi tiết ốp nhôm ở bệ cửa phản sáng. Gói chiếu sáng đa sắc xung quanh làm nổi bật nội thất với các mảng trang trí bằng sợi carbon twill silk matt (trên RS GT) hoặc bằng sợi carbon twill atlas matt (trên bản GT). Điều hòa ba vùng tự động với chế độ hỗ trợ đỗ xe và gói chất lượng không khí góp phần vào tiện ích tổng thể. Từ cụm đồng hồ kỹ thuật số Audi virtual cockpit plus với hiển thị trên kính lái và màn hình cảm ứng lớn, tới hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen đẳng cấp trong không gian nội thất yên tĩnh cách biệt, mọi không gian nội thất đều là hiện thân của gu thẩm mỹ và sự trau chuốt tinh tế. Xe được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn và tiện lợi bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ, kiểm soát áp suất lốp, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ tầm nhìn ban đêm. Cảm giác sang trọng và cực kỳ thoải mái khi bạn lướt trong thành phố ồn ào náo nhiệt đặc biệt khi vào cua ở tốc độ cao với mọi điều khiển trong tầm tay cùng mặt táp lô hỗ trợ tuyệt vời hướng tập trung vào người lái… Audi RS e-tron GT được trang bị 2 motor điện, cho công suất 598 mã lực, mômen xoắn 850 Nm. Khối động cơ này có khả năng đẩy lên mức 637 mã lực ở chế độ overboost. Xe mất 3,3 giây để tăng tốc 0-100 km/h, nhanh hơn phiên bản tiêu chuẩn 0,8 giây. Bộ pin đặt phía dưới sàn cung cấp cho RS e-tron GT phạm vi di chuyển 472 km sau mỗi lần sạc đầy. Công suất được truyền xuống cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động quattro điện công nghệ mới nhất và phiên bản RS GT cũng được trang bị bộ vi sai thể thao với hệ thống phân bổ véc tơ mô-men xoắn. Hành trình lái xe mượt mà trong nội đô và trên cao tốc nhờ vào hệ thống treo khí thích ứng 3 khoang... Bên cạnh đó, xe được trang bị cổng sạc nhanh DC 270 kW giúp người dùng đi thêm được quãng đường 100 km chỉ trong khoảng 5 phút sạc, đồng thời chỉ mất hơn 22 phút để sạc được 80% pin. Bộ sạc di động cung cấp theo xe gồm sạc AC 22 kW cho RS e-tron GT, có thể sạc đầy qua đêm – tương ứng trong 4 – 6 giờ cho RS GT. Để thuận tiện cho việc sạc tại nhà, Audi Việt Nam tặng thêm một bộ sạc tại nhà ABB 11 kW AC với những khách hàng mua xe trong năm 2023. Ngoài ra, Audi Charging Lounge sẽ cung cấp trạm sạc điện áp cao miễn phí trong năm 2023 cho tất cả khách hàng sở hữu Audi e-tron. Tại Việt Nam, giá xe Audi e-tron GT và RS e-tron GT là 4,76 và 5,9 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan. Video: Xe điện Audi RS e-tron GT tại Audi Charging Lounge ở Sài Gòn.

