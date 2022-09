Bị triệu hồi toàn cầu, xe Jaguar Land Rover ở Việt Nam có "dính án"?

Mới đây, hãng xe Jaguar thông báo triệu hồi các mẫu xe gồm: F-Type, F-Pace, XE và XF, được sản xuất tại Anh từ ngày 19/1/2022 đến ngày 15/3/2022 . Tương tự, Land Rover triệu hồi xe gồm: Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport và Range Rover Velar được sản xuất từ ngày 5/1/2022 đến 24/5/2022 cũng ở nhà máy ở Anh.

Hai hãng xe chung tập đoàn là Jaguar và Land Rover vừa đưa ra thông báo triệu hồi tổng cộng tới 9 mẫu xe do lỗi bộ căng dây an toàn.

Lý do triệu hồi là do đoạn ống chứa hệ thống dây căng an toàn phía trước trên những mẫu xe này đã bị hỏng trong quá trình sản xuất. Lỗi này làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe vì nó làm giảm hoặc mất hiệu quả lực căng dây nếu xảy ra va chạm.

Jaguar và Land Rover sẽ gửi thông báo tới các khách hàng từ ngày 16/9. Các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế các cụm dây đai an toàn phía trước hoàn toàn miễn phí với các xe thuộc danh sách triệu hồi.

Một số xe của Jaguar và Land Rover nằm trong danh sách triệu hồi hiện được bán chính hãng tại Việt Nam bởi nhà phân phối Phú Thái Mobility.

Đây là đợt triệu hồi thứ 3 của Jaguar và Land Rover kể từ đầu năm nay do vấn đề về dây đai an toàn. Đợt triệu hồi đầu tiên được thực hiện vào hồi tháng 4 và đợt thứ hai thực hiện hồi cuối tháng 7 vừa rồi.