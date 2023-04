Polestar 4 2024 - xe ôtô điện “sang, xịn, mịn” từ 1,19 tỷ đồng

Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 là nơi đón nhận màn ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới đến từ các thương hiệu nội địa và quốc tế. Thương hiệu xe điện hạng sang Polestar của Volvo cũng tận dụng sự kiện lớn của ngành ôtô thế giới này để ra mắt tân binh mang tên 4. Polestar 4 là SUV thuần điện thứ 2 của thương hiệu này, sau Polestar 3. So với người anh em Polestar 3, mẫu xe này có thiết kế đặc biệt hơn khi xóa nhòa ranh giới giữa phân khúc SUV và sedan. Lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe concept Polestar Precept tuyệt đẹp, Polestar 4 2024 chạy điện ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ cụm đèn 2 tầng với dải đèn LED hình chữ "L". Bên cạnh đó là nắp ca-pô thấp và dốc dần xuống dưới nhằm giảm hệ số lực cản không khí đồng thời tăng thêm vẻ độc đáo cho tân binh của thương hiệu Polestar. Polestar cho biết các nhà thiết kế của họ đã áp dụng phương thức tiếp cận mới khi tạo hình cho mẫu SUV lai Coupe này. Với các hãng khác, họ chỉ cần tạo ra một chiếc SUV với nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe. Trong khi đó, Polestar 4 2024 được thiết kế ngay từ đầu với mục tiêu tái định nghĩa phân khúc SUV lai Coupe. Đây là cách làm đã được áp dụng với Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6. Tuy nhiên, so với 2 mẫu xe điện Hàn Quốc, Polestar 4 2024 còn mượt mà và ấn tượng hơn nữa. Ngoài khu vực đầu xe bắt mắt, Polestar 4 2024 còn sở hữu bộ vành hợp kim cỡ lớn và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe đặc trưng của ô tô điện. Trong khi đó, ở phía sau xe, Polestar đã làm một việc khác thường, đó là loại bỏ kính chắn gió sau của mẫu SUV lai Coupe này. Đây là trang bị hầu như xe nào cũng có và cần thiết để người lái quan sát phía sau và nhưng Polestar lại bỏ đi nhằm mang đến "trải nghiệm chìm đắm mới cho hành khách trên ghế sau". Để bù lại cho sự "mất mát" này, Polestar trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera trên nóc thu lại. Nằm bên trong thân vỏ của Polestar 4 2024 là cơ sở gầm bệ Sustainable Experience Architecture (SEA) của hãng xe Trung Quốc Geely. Xe thuộc phân khúc SUV hạng trung với chiều dài cơ sở 2.999 mm, tương đương Hyundai Ioniq 5. Với chiều dài cơ sở lớn, cộng thêm nóc hoàn toàn bằng kính kéo dài qua cả đầu của hành khách phía sau, Polestar 4 2024 sở hữu không gian bên trong xe rộng rãi và thoáng đãng. Tính năng chuyển nóc từ dạng trong suốt sang mờ đục là trang bị tùy chọn của xe. Theo xu hướng thịnh hành của làng ôtô điện thế giới, Polestar 4 2024 cũng có nhiều vật liệu thân thiện với môi trường bên trong xe như nhựa PET tái chế, lưới đánh cá cũ, sợi polypropylene tự nhiên và vinyl MicroTech. Ngoài ra, nội thất của xe còn được bọc bằng chất liệu da Nappa sang trọng. Những điểm nhấn trong trang bị nội thất của Polestar 4 2024 bao gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 14,7 inch... Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch chạy bằng hệ điều hành Android Automotive OS ... và hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa. Loa sẽ được tích hợp vào tựa đầu ghế trước nếu khách hàng mua thêm gói phụ kiện tùy chọn Nappa Black. ... và hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa. Loa sẽ được tích hợp vào tựa đầu ghế trước nếu khách hàng mua thêm gói phụ kiện tùy chọn Nappa Black. Ở bản tiêu chuẩn Long Range Single Motor, xe sở hữu mô-tơ điện mạnh 272 mã lực và 343 Nm nằm trên cầu sau với quãng đường di chuyển mục tiêu là 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản Long Range Dual Motor được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 686 Nm cùng quãng đường di chuyển 560 km. Ngoài ra, phiên bản này còn có thể ngắt mô-tơ trước khi không cần dùng đến để bớt tiêu thụ điện và cải thiện quãng đường di chuyển. Mọi phiên bản của Polestar 4 2024 đều dùng được sạc nhanh DC với công suất lên đến 200 kW hoặc sạc chậm AC 22 kW. Bên cạnh đó là những tính năng tiêu chuẩn như sạc cho các thiết bị ngoài xe V2L và bơm nhiệt để điều hòa nhiệt độ của khoang hành khách cũng như pin trước khi khởi hành. Trong khi đó, hệ thống treo bán chủ động sẽ chỉ dành cho bản Long Range Dual Motor. Để phù hợp với hình ảnh của một mẫu xe điện cao cấp, Polestar 4 2024 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao SuperVision mới nhất. Hệ thống này bao gồm 12 camera, 1 radar và 12 cảm biến siêu âm tiêu chuẩn. Trong gói SuperVision còn có cả hệ thống theo dõi người lái nâng cao để phát hiện dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung. Gói Pilot Pack tùy chọn sẽ bao gồm hệ thống hỗ trợ chuyển làn tự động khi người lái bật đèn xi nhan. Theo kế hoạch, Polestar 4 2024 sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc đầu tiên, vào tháng 11 năm nay, với 6 phiên bản và giá bán dao động từ 349.800 - 533.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,19 - 1,82 tỷ đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy của Geely ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau đó, xe sẽ lần lượt ra mắt tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương vào đầu năm sau. Video: Giới thiệu xe sang điện Polestar 4 2024 tại Trung Quốc.

Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 là nơi đón nhận màn ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới đến từ các thương hiệu nội địa và quốc tế. Thương hiệu xe điện hạng sang Polestar của Volvo cũng tận dụng sự kiện lớn của ngành ôtô thế giới này để ra mắt tân binh mang tên 4. Polestar 4 là SUV thuần điện thứ 2 của thương hiệu này, sau Polestar 3. So với người anh em Polestar 3, mẫu xe này có thiết kế đặc biệt hơn khi xóa nhòa ranh giới giữa phân khúc SUV và sedan. Lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe concept Polestar Precept tuyệt đẹp, Polestar 4 2024 chạy điện ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ cụm đèn 2 tầng với dải đèn LED hình chữ "L". Bên cạnh đó là nắp ca-pô thấp và dốc dần xuống dưới nhằm giảm hệ số lực cản không khí đồng thời tăng thêm vẻ độc đáo cho tân binh của thương hiệu Polestar. Polestar cho biết các nhà thiết kế của họ đã áp dụng phương thức tiếp cận mới khi tạo hình cho mẫu SUV lai Coupe này. Với các hãng khác, họ chỉ cần tạo ra một chiếc SUV với nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe. Trong khi đó, Polestar 4 2024 được thiết kế ngay từ đầu với mục tiêu tái định nghĩa phân khúc SUV lai Coupe. Đây là cách làm đã được áp dụng với Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6. Tuy nhiên, so với 2 mẫu xe điện Hàn Quốc, Polestar 4 2024 còn mượt mà và ấn tượng hơn nữa. Ngoài khu vực đầu xe bắt mắt, Polestar 4 2024 còn sở hữu bộ vành hợp kim cỡ lớn và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe đặc trưng của ô tô điện. Trong khi đó, ở phía sau xe, Polestar đã làm một việc khác thường, đó là loại bỏ kính chắn gió sau của mẫu SUV lai Coupe này. Đây là trang bị hầu như xe nào cũng có và cần thiết để người lái quan sát phía sau và nhưng Polestar lại bỏ đi nhằm mang đến "trải nghiệm chìm đắm mới cho hành khách trên ghế sau". Để bù lại cho sự "mất mát" này, Polestar trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera trên nóc thu lại. Nằm bên trong thân vỏ của Polestar 4 2024 là cơ sở gầm bệ Sustainable Experience Architecture (SEA) của hãng xe Trung Quốc Geely. Xe thuộc phân khúc SUV hạng trung với chiều dài cơ sở 2.999 mm, tương đương Hyundai Ioniq 5. Với chiều dài cơ sở lớn, cộng thêm nóc hoàn toàn bằng kính kéo dài qua cả đầu của hành khách phía sau, Polestar 4 2024 sở hữu không gian bên trong xe rộng rãi và thoáng đãng. Tính năng chuyển nóc từ dạng trong suốt sang mờ đục là trang bị tùy chọn của xe. Theo xu hướng thịnh hành của làng ôtô điện thế giới, Polestar 4 2024 cũng có nhiều vật liệu thân thiện với môi trường bên trong xe như nhựa PET tái chế, lưới đánh cá cũ, sợi polypropylene tự nhiên và vinyl MicroTech. Ngoài ra, nội thất của xe còn được bọc bằng chất liệu da Nappa sang trọng. Những điểm nhấn trong trang bị nội thất của Polestar 4 2024 bao gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 14,7 inch... Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch chạy bằng hệ điều hành Android Automotive OS ... và hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa. Loa sẽ được tích hợp vào tựa đầu ghế trước nếu khách hàng mua thêm gói phụ kiện tùy chọn Nappa Black. ... và hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa. Loa sẽ được tích hợp vào tựa đầu ghế trước nếu khách hàng mua thêm gói phụ kiện tùy chọn Nappa Black. Ở bản tiêu chuẩn Long Range Single Motor, xe sở hữu mô-tơ điện mạnh 272 mã lực và 343 Nm nằm trên cầu sau với quãng đường di chuyển mục tiêu là 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản Long Range Dual Motor được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 686 Nm cùng quãng đường di chuyển 560 km. Ngoài ra, phiên bản này còn có thể ngắt mô-tơ trước khi không cần dùng đến để bớt tiêu thụ điện và cải thiện quãng đường di chuyển. Mọi phiên bản của Polestar 4 2024 đều dùng được sạc nhanh DC với công suất lên đến 200 kW hoặc sạc chậm AC 22 kW. Bên cạnh đó là những tính năng tiêu chuẩn như sạc cho các thiết bị ngoài xe V2L và bơm nhiệt để điều hòa nhiệt độ của khoang hành khách cũng như pin trước khi khởi hành. Trong khi đó, hệ thống treo bán chủ động sẽ chỉ dành cho bản Long Range Dual Motor. Để phù hợp với hình ảnh của một mẫu xe điện cao cấp, Polestar 4 2024 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao SuperVision mới nhất. Hệ thống này bao gồm 12 camera, 1 radar và 12 cảm biến siêu âm tiêu chuẩn. Trong gói SuperVision còn có cả hệ thống theo dõi người lái nâng cao để phát hiện dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung. Gói Pilot Pack tùy chọn sẽ bao gồm hệ thống hỗ trợ chuyển làn tự động khi người lái bật đèn xi nhan. Theo kế hoạch, Polestar 4 2024 sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc đầu tiên, vào tháng 11 năm nay, với 6 phiên bản và giá bán dao động từ 349.800 - 533.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,19 - 1,82 tỷ đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy của Geely ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau đó, xe sẽ lần lượt ra mắt tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương vào đầu năm sau. Video: Giới thiệu xe sang điện Polestar 4 2024 tại Trung Quốc.