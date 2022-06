Jeep Wrangler 2022 lại lật "chổng vó" trong bài kiểm tra an toàn

Thử nghiệm IIHS là bài kiểm tra mô phỏng các tình huống tai nạn giao thông thực tế do Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) tổ chức nhằm đánh giá chất lượng và độ an toàn của xe hơi. Khung xếp loại của IIHS gồm 4 bậc: Tốt (Good), Có thể chấp nhận được (Acceptable), Trung bình (Marginal), và Kém (Poor).

Để được chứng nhận Top Safety Pick+ hoặc Top Safety Pick, các xe phải đạt xếp hạng "Tốt" ở 6 bài thử nghiệm va chạm khắc nghiệt, trong đó có bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ phía trước bên ghế phụ. Bắt đầu từ năm 2023, IIHS thậm chí còn thêm nhiều yêu cầu hơn nữa để giành được hai danh hiệu này. Thử nghiệm va chạm bên xảy ra ở tốc độ cao hơn và vật cản được thiết kế lại có khả năng đâm xuyên chiếc xe. Ngoài ra IIHS sẽ bổ sung bài kiểm tra mới thí nghiệm về phòng ngừa va chạm cho người đi bộ vào ban đêm.

Jeep Wrangler từng đi vào lịch sử khi trở thành mẫu xe đầu tiên bị lật trong bài thử nghiệm va chạm của IIHS năm 2019. Ba năm sau, nó vẫn bị lật nhào.

"Đâm trực diện góc nhỏ" (overlap test) là nội dung thử nghiệm an toàn khó nhất của IIHS, được áp dụng từ năm 2012. Trong bài kiểm tra này, ôtô sẽ đâm trực diện vào một chướng ngại vật nhỏ để kiểm tra độ an toàn về kết cấu của khoang lái. Ngoài ra, bài thử nghiệm sẽ giúp nhận biết các trang bị an toàn như hệ thống túi khí và dây đai an toàn có ở đúng vị trí cần thiết để bảo vệ tài xế khi xảy ra va chạm hay không.

Vào năm 2019, Jeep Wrangler 4 cửa đời 2019 là mẫu xe đầu tiên bị lật trong bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ phía trước của IIHS. Năm 2020, Jeep Wrangler từng đi “thi lại” nhưng vẫn nhận lại được kết quả tương tự. Đến 2022, dù nhà sản xuất đã nỗ lực cải tiến, nâng cấp nhưng mẫu SUV huyền thoại Jeep Wrangler 2022 vẫn lật trong bài kiểm tra IIHS.

Cụ thể, trong lần kiểm tra lần này, Jeep đã lật sau khi đâm vào chướng ngại vật trong bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ phía trước, bên ghế lái. Mặc dù khung an toàn đã làm tốt nhiệm vụ và dây đai an toàn đã kiểm soát được chuyển động của hình nộm, tuy nhiên phần đầu của mô hình lại va đập khá mạnh. Do đó, chiếc xe chỉ được xếp loại Trung bình - mức thấp thứ hai của IIHS.

Sau khi Jeep Wrangler 2019 bị lật trong bài thử nghiệm của IIHS, tập đoàn Stellantis đã cam kết cải thiện vấn đề này. Tuy nhiên, với những gì phiên bản 2022 của mẫu xe này đã thể hiện, Jeep Wrangler vẫn không an toàn .

Trước đó, Jeep Wrangler phiên bản 2018 đã được xếp hạng "Tốt" trong bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ và được đưa vào danh sách Top Safety Pick của IIHS.