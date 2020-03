Triển lãm ôtô Detroit dùng làm bệnh viện chống dịch Covid-19

Thông tin huỷ bỏ triển lãm Detroit đã được xác nhận chính thức. Vé vào cửa đã bán sẽ được hoàn trả và kỳ triển lãm tới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm sau. Giám đốc truyền thông của Ford - ông Mark Truby nói: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ban tổ chức NAIAS trong quyết định huỷ bỏ triển lãm. Sức khoẻ và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ trở lại vào năm 2021.”

Thay vì trưng bày những chiếc xe mới sáng loáng, trung tâm triển lãm TCF sẽ được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. Trên trang facebook của mình, Công ty kỹ thuật quân sự Mỹ - U.S. Army Corps of Engineers Detroit District đã xác nhận rằng Lực lượng An ninh quốc gia Michigan cùng với các cơ quan bang và liên bang đã tới trung tâm triển lãm TCF vào hôm qua 29/3 để lên kế hoạch chuyển đổi khu vực rộng lớn này thành một bệnh viện dã chiến.

Tin đồn về việc này đã xuất hiện từ vài ngày nay, trong bối cảnh một số bệnh viện ở đông nam Michigan đang sắp quá tải do dịch Covid-19. Theo thống kê của WorldOmeters, Mỹ hiện là nước có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới - 142.070 ca, trong đó có 2.484 ca tử vong.

Theo kế hoạch ban đầu, Triển lãm ôtô quốc tế Bắc Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6 và đây là năm đầu tiên triển lãm được tổ chức vào mùa hè. Lâu nay, triển lãm này vẫn được tổ chức vào tháng 1, nhưng mấy năm gần đây, do thời gian tổ chức trùng với Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES), lại diễn ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động trình diễn và lái thử xe, nên NAIAS đã được chuyển sang tổ chức vào mùa hè.

Tính đến thời điểm này, nhiều triển lãm ôtô quốc tế đã phải hoãn, huỷ do dịch Covid-19, như triển lãm ở Geneva, Bắc Kinh, New York, cũng như sự kiện Goodwood Festival of Speed...