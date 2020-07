Toyota Wigo 2020 tại Việt Nam thêm tiện nghi, giảm 21 triệu

Ra mắt vào thời điểm “vàng”

Thị trường ôtô Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, theo báo cáo từ VAMA, nửa đầu năm 2020 cả nước bán được 107.183 xe, sụt giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thấp điểm nhất là tháng 4 - tháng Việt Nam phải thực hiện cách ly xã hội phòng chống Covid-19.

Mặc dù vậy, những tháng gần đây, dấu hiệu hồi phục của mảng kinh doanh ôtô đã rõ ràng hơn nhờ sức mua trong tháng 5 và 6/2020 tăng trở lại. Trong đó, phân khúc xe nhỏ hạng A vẫn chiếm thị phần không nhỏ dù bị cạnh tranh mạnh bởi nhóm xe hạng B và C.

Toyota Wigo phiên bản 2020 chính thức ra mắt với một số cải tiến về mặt hình thức và tiện nghi, nhưng giá lại giảm.

Theo các chuyên gia ôtô, xe nhỏ hạng A vẫn nằm trong nhóm dễ tiếp cận nhất với người tiêu dùng mua xe lần đầu hoặc sử dụng trong đô thị nhờ giá rẻ và nhỏ gọn. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, phân khúc xe hạng A ít có thay đổi về mẫu mã khiến người mua giảm lựa chọn, phần nào làm giảm thị phần so với các hạng xe khác. Chính vì vậy, trước thông tin Toyota Wigo 2020 mới ra mắt, mọi sự chú ý lại đổ dồn về chiếc xe có nguồn gốc nhập khẩu từ Indonesia như từng diễn ra vào năm 2018.

Giá xe Toyota Wigo 2020 với hai lựa chọn gồm hộp số sàn là 352 triệu đồng và số tự động giá 384 triệu đồng. So với trước, bản số sàn tăng thêm 7 triệu đồng, còn số tự động giảm tới 21 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Toyota Wigo 2020 tiếp tục nằm giữa hai đối thủ Kia Morning và Hyundai Grand i10 và được đánh giá là một trong những chiếc xe hạng A rẻ nhất thị trường.

Giá xe rẻ là điều kiện ưu tiên đối với người có thu nhập tầm trung, dễ tiệm cận với quyết định mua xe với cả khách hàng muốn kinh doanh chở khách. Giờ đây với thay đổi về thiết kế bên ngoài và tăng thêm trang bị bên trong, Toyota Wigo 2020 đang trở thành đối tượng nặng ký cho cuộc đua doanh số nửa cuối năm còn lại.

Thay đổi lột xác

Trên mẫu Toyota Wigo phiên bản 2020 , điểm nhấn dễ nhận thấy nhất của màn “lột xác” chính là phần đầu xe hiện đại hơn với lưới tản nhiệt hình thang góp phần tạo vẻ mạnh mẽ và năng động. Bên cạnh đó phần bên hông thể thao hơn nhờ những đường dập nổi được hạ thấp và kéo dài mượt mà từ cản trước đến đuôi xe.

Wigo 2020 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.660 x 1.600 x 1.520 mm, chiều dài trục cơ sở 2.455 mm, bán kính vòng qua 4.700 mm.

Xe vẫn giữ kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.660 x 1.600 x 1.520 mm, chiều dài trục cơ sở 2.455 mm, bán kính vòng qua 4.700 mm. Dung tích bình xăng 33 lít. Thiết kế ngoại thất ở bản mới khá ngầu nhờ thay đổi mâm đúc 14 inch với thiết kế nan xe mới trẻ trung và khỏe khoắn.

Ở bên trong, Toyota Wigo 2020 mang lại cảm giác thú vị hơn trước nhờ cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng (trên cả bản AT và MT) như: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Bảng táp lô tinh tế, hiện đại hơn với điều khiển điều hòa được nâng cấp từ dạng núm xoay lên nút bấm và giao diện màn hình điện tử.

Về giải trí, phiên bản G AT bổ sung kết nối điện thoại smart link tối đa hóa tiện ích và giúp người sử dụng dễ dàng kết nối với điện thoại di động. Phiên bản MT nâng cấp hệ thống giải trí từ CD lên DVD.

Nâng cao an toàn và hỗ trợ người lái

Không chỉ tập trung thay đổi hình ảnh bên trong và bên ngoài, hãng xe Nhật Bản đã nghiên cứu kỹ đặc tích sử dụng ôtô của người Việt và áp dụng nâng cấp một số tiện ích và trang bị an toàn cho Toyota Wigo 2020.

Giờ đây, trên cả hai phiên bản số sàn và tự động đều có sẵn gương chiếu hậu gập điện kết hợp đèn báo rẽ thay vì gập cơ như trước. Đồng thời xe cũng có thêm camera lùi hỗ trợ người lái khi dừng đỗ xe.

Bên cạnh đó Wigo đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP với trang bị những tính năng an toàn bị động và chủ động như 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách.

Ở phiên bản mới, Toyota Wigo vẫn được trang bị khối động cơ 1.2L, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại 6.000 v/p, mô-men xoắn cực đại 107 Nm tại 4.200 V/p. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Phiên bản AT có trọng lượng không tải khoảng 890kg, cộng thêm tải có tải trọng sẽ vào khoản trên 1 tấn vẫn vận hành khá nhẹ nhàng trong phố nhờ hộp số 4 cấp khá mượt.

Nhìn chung, Toyota Wigo 2020 sở hữu ngoại hình mới lạ, dễ nhìn và năng động đủ để khách hàng thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những trang bị tiêu chuẩn đi theo xe đã đầy đủ hơn trước, phù hợp với tầm tiền và phân khúc của mình. Đây chính là những ưu điểm giúp chiếc xe tự tin hơn so với các đối thủ cùng hạng.