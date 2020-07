Toyota Wigo 2020 bản MT tăng 7 triệu, AT giảm 21 triệu đồng

Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Toyota Wigo 2020 mới với những cải tiến về mặt thiết kế và tiện nghi mới. Toyota Wigo mới 2020 sẽ chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 16/07/2020 với 2 phiên bản, bao gồm bản số sàn (MT) và số tự động (AT) cùng mức giá tương ứng 352 triệu đồng và 384 triệu đồng. Như vậy giá xe Toyota Wigo 2020 đã tăng 7 triệu đồng đối với bản số sàn, giảm 21 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Xe gần như không có sự thay đổi nào quá mạnh mẽ so với phiên bản tiền nhiệm. Một số khác biệt trên phiên bản này như phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang lớn hơn, cặp đèn chiếu sáng được tái thiết kế sắc sảo và mạnh mẽ, hông xe nổi bật với những đường dập nổi được hạ thấp và kéo dài từ cản trước tới đuôi xe và bộ mâm đúc 14 inch đa chấu mới. Nội thất trên cả hai phiên bản (AT và MT) đều được cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng như: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Bảng táp lô tinh tế, hiện đại hơn với điều khiển điều hòa được nâng cấp từ dạng núm xoay lên nút bấm và giao diện màn hình điện tử. Trên phiên bản G AT bổ sung kết nối điện thoại smart link tối đa hóa tiện ích và giúp người sử dụng dễ dàng kết nối với điện thoại di động. Phiên bản MT nâng cấp hệ thống giải trí từ CD lên DVD. Về tiện ích an toàn và hỗ trợ người lái, Toyota Wigo thế hệ mới được nâng cấp các trang bị như gương chiếu hậu nâng cấp từ gập cơ lên gập điện cùng tích hợp báo rẽ. Wigo 2020 cũng được trang bị thêm camera lùi hỗ trợ người lái khi dừng đỗ xe. Tính năng này đều được trang bị trên cả hai phiên bản (AT&MT). Bên cạnh đó Wigo đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP với trang bị những tính năng an toàn bị động và chủ động như 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách. Về truyền động, Toyota Wigo 2020 mới sử dụng động cơ tương tự như phiên bản hiện tại, khối động cơ xăng 4 xy-lanh 1.2L, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực và 107 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tuỳ chọn tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Tịa thị trường Việt Nam, Toyota Wigo sẽ cạnh tranh với Kia Morning, Hyundai Grand i10... Video: Chi tiết Toyota Wigo 2020 thế hệ mới tại Việt Nam.

