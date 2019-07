Toyota ưu đãi lên tới 40 triệu đồng cho khách hàng mua xe Corolla Altis

Mua Corolla Altis có cơ hội được hỗ trợ phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng

Nhân sự kiện đặc biệt đánh dấu bước phát triển vượt bậc với việc xuất xưởng chiếc xe thứ 500.000 trong tháng 6 vừa qua cũng như để đáp lại sự tin yêu và đồng hành của khách hàng, TMV triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe Corolla Altis.

Theo đó, khách hàng mua xe Toyota Corolla Altis trong tháng 7 và tháng 8/2019 tại hệ thống 58 đại lý/chi nhánh đại lý trên cả nước sẽ được hỗ trợ phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng. Với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ này, khách hàng ở các tỉnh, thành phố (ngoại trừ Hà Nội) sẽ được giảm khoảng một nửa số tiền phải bỏ ra để đóng lệ phí trước bạ cho Toyota Corolla Altis khi lăn bánh.

Mẫu xe Corolla Altis, hiện có 5 phiên bản, trong đó có 3 bản 1.8L và 2 bản 2.0L giá bán dao động từ 678 triệu đến 905 triệu đồng.

Vì sao Toyota Corolla Altis là sự lựa chọn hoàn hảo nhất?

Lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới vào năm 1966 tại Nhật Bản, Corolla đã trở thành “mẫu xe được yêu thích nhất toàn cầu” với tổng doanh số bán lên tới gần 45 triệu xe. Năm 2018, Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu chiếc.

Tại Việt Nam, Mẫu xe Corolla lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1996, trong hơn 20 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, với 10 lần thay đổi và cải tiến, Corolla Altis nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường, sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong phân khúc Sedan hạng C với doanh số tích lũy tính đến hết tháng 6/2019 gần 73.000.

Corolla Altis phiên bản mới với nhiều cải tiến về thiết kế, tiện nghi và tính năng an toàn được giới thiệu với 5 phiên bản: Corolla 2.0V Sport, Corolla 2.0V tiêu chuẩn, Corolla 1.8G CVT, Corolla 1.8E CVT và phiên bản 1.8E số sàn. Ở lần thay đổi gần nhất, Toyota Corolla Altis có các trang bị toàn diện về mặt an toàn, tiêu chuẩn hóa hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và 7 túi khí trên tất cả các phiên bản góp phần giúp nó đạt tiêu chuẩn 5 sao do ASEAN NCAP chứng nhận.

Ngoài ra, Toyota Corolla Altis tiếp tục cải tiến với những bổ sung đáng chú ý như hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, gương chiếu hậu gập điện, cảm biến lùi, đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED.

Với tất cả những ưu điểm trên, Corolla Altis được đánh giá là thành mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường, sự lựa chọn yêu thích của khách hàng trong phân khúc sedan hạng C. Anh Trịnh Minh Tuấn (40 tuổi) – một khách hàng Hoàng Mai, Hà Nội đã sở hữu dòng xe Corolla Altis nhận định: “Toyota Corolla Altis vận hành êm ái, xe đẹp từ ngoại đến nội thất, không gian khoang xe rộng, tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái khá tốt. So với các dòng hạng C thì Altis rất đáng để chọn”.

Đang rất phấn khích trong lễ giao nhận xe Corolla Altis, anh Nguyễn Văn Cường (Cầu Giấy – Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Corolla Altis rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình tôi, kiểu dáng sang trọng, thiết kế thanh thoát, tôi hay bà xã lái đều phù hợp cả. Hơn nữa, chúng tôi mua vào đúng đợt Toyota có chương trình hỗ trợ phí trước bạ nên giảm bớt được 1 phần chi phí làm giấy tờ”.