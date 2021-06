Toyota Land Cruiser 1994 đắt ngang Mercedes-Benz G-Class "đập hộp"

Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser thế hệ mới hiện đang được nhiều người dùng ôtô trông đợi nhất trong thời gian qua. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của mẫu SUV cỡ lớn đến từ thương hiệu "thiện lành". Mô tả video Ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser sẽ không còn được bán tại thị trường Mỹ nữa. Thay vào đó, mẫu SUV này sẽ tập trung vào một số thị trường khác trên thế giới như Trung Đông và Nga. Do đó, nếu muốn sở hữu một trong những mẫu xe việt dã tốt nhất trên thị trường, người Mỹ chỉ có thể tìm đến ô tô cũ. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 1994 trong bài viết này dưới đây là một ví dụ điển hình, có nghĩa là đã 27 năm tuổi Điều đặc biệt ở chiếc SUV việt dã này là số công-tơ-mét cực thấp, chỉ 1.005 dặm (khoảng 1.608 km). Do đó, trong sự kiện đấu giá trực tuyến mang tên "Bring a Trailer" mới đây, chiếc Toyota Land Cruiser này đã được bán với giá lên đến 136.000 USD (tương đương 3,12 tỷ đồng). Như vậy, chiếc Toyota Land Cruiser 27 năm tuổi này đắt ngang ngửa một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class "mới toanh". Qua những hình ảnh do công ty đấu giá tung ra, có thể thấy chiếc Toyota Land Cruiser này vẫn còn mới hoàn toàn. Tất cả mọi chi tiết trên chiếc SUV việt dã này đều nguyên bản như lúc mới xuất xưởng. Theo công ty đấu giá, chiếc Toyota Land Cruiser đời 1994 này mới qua tay 2 đời chủ. Người chủ thứ hai đã bán lại chiếc xe cho công ty đấu giá vào năm 2020. Trước đó, chiếc SUV đã nằm trong bộ sưu tập ô tô của người chủ đầu tiên trong thời gian gần 26 năm . Quan trọng hơn, chiếc Toyota Land Cruiser này được trang bị khá đầy đủ. Theo đó, xe có khóa vi sai chống trượt trên cầu trước và cầu sau, cửa sổ trời chỉnh điện, cánh gió mui, baga nóc, ăng-ten trên nóc... Nằm bên dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Land Cruiser đời 1994 này là khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 4.5L, sản sinh công suất tối đa 212 mã lực và mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 4 cấp và hộp số phụ 2 cấp. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, chiếc Toyota Land Cruiser đã được mang đi bảo dưỡng. Trong lần bảo dưỡng này, xe đã được thay ắc-quy, dầu nhớt và dây đai serpentine belt (dùng để kéo các bộ phận phụ thuộc như máy lạnh, tay lái tự động, máy phát điện, quạt hoặc động cơ bơm nước làm mát). Hi vọng sau khi về tay người chủ thứ 4, tính cả công ty bán đấu giá, chiếc Toyota Land Cruiser sẽ được lăn bánh trên đường thay vì nằm yên trong garage như trước. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới.

