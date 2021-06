Toyota Land Cruiser 2021 màu "độc", hơn 6,6 tỷ đồng về Việt Nam

Toyota Land Cruiser 2022 mới đã chốt lịch ra mắt toàn cầu ngày 9/6/2021 tới đây với sự thay đổi ngoạn mục. Mẫu xe được coi là "nồi đồng cối đá" giờ đây sẽ trở nên trẻ trung hơn, đặc biệt ở khoang nội thất. Chính vì vậy, những tín đồ của Toyota Land Cruiser đang rất mong chờ mẫu SUV cỡ lớn này lộ diện hoàn toàn. Trước khi thế hệ mới xuất hiện, đây rất có thể sẽ là chiếc Toyota Land Cruiser 2021 cuối cùng được nhập khẩu về nước và hiện xe đang được một số đại lý kinh doanh xe tư nhân rao bán với mức giá gần 7 tỷ đồng. Đặc biệt, chiếc Toyota Land Cruiser này còn sở hữu màu ngoại thất xám lông chuột được coi là "hàng hiếm" tại Việt Nam và có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Đối với những chiếc Toyota Land Cruiser nhập khẩu thông qua đại lý tư nhân với xuất xứ từ Nga này, đây là xe được trang bị "full option". Theo đó, Toyota Land Cruiser 2021 sở hữu lưới tản nhiệt là thanh nan ngang mạ crom, logo 3D chứa hệ thống radar trong gói công nghệ an toàn cao cấp. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser 2021 vẫn sử dụng đèn pha/cos dạng LED Projector kết hợp dải đèn định vị ban ngày. Thân xe Toyota Land Cruiser 2021 thay đổi nhẹ với bộ la-zăng 5 chấu kép dạng cánh hóa với kích thước 20 inch. Đuôi xe Toyota Land Cruiser không thay đổi so với những phiên bản đã cập bến Việt Nam trước đó. Bên trong khoang lái, Toyota Land Cruiser Executive Lounge 2021 nhập Nga không có sự khác biệt về thiết kế tổng thể so với những "người anh em" khác với sự kết hợp của 2 tông màu đen/nâu. Ở vị trí trung bảng táp-lô, Toyota Land Cruiser 2021 nhập khẩu từ Nga còn sở hữu màn hình giải trí cỡ lớn quen thuộc cùng hệ thống âm thanh với 14 loa JBL cao cấp. Ngoài ra, ở hàng ghế sau, xe còn có hai màn hình gối cho phục vụ hành khách hàng ở vị trí ông chủ. Những trang bị khác như cửa sổ trời cho hàng ghế trước, trang bị cặp màn hình giải trí cho hàng ghế phía sau. An toàn hơn với 10 túi khí đi kèm hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Xe đi kèm với các tính năng hỗ trợ vận hành nổi tiếng của dòng xe Land Cruiser như khóa vi sai trung tâm, lựa chọn chế độ đa địa hình (Multi-Terrain Select) và chế độ “Crawl Control” tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ) hay hệ thống treo khí nén hỗ trợ nâng hạ gầm. Bên dưới nắp ca-pô Land Cruiser phiên bản cao cấp VXS Executive Lounge 2021 là động cơ V8 dung tích 4.6 lít có công suất tối đa 305 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 439 Nm đạt được tại 3.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh toàn thời gian thông qua hộp số tự động 6 cấp.Giá xe Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 trong bài viết này đang được đại lý tư nhân chào bán với mức khoảng hơn 6,6 tỷ đồng, đắt gấp đôi phiên bản xe nhập khẩu Nhật bản đang được bán ra chính hãng. Thực tế, việc sở hữu một chiếc Toyota Land Cruiser tại Việt Nam hiện nay khá "chông gai", người mua thường phải chờ vài tháng sau khi đặt xe, ngay cả đối với xe chính hãng. Do đó, giá bán của những mẫu xe nhập tư nhân "full option" thường cao hơn nhiều xe nhập chính hãng. Theo thông tin từ Tri Thức & Đời Sống, tại Việt Nam hiện các đại lý tư nhân đã chào hàng xe mới Toyota Land Cruiser 2022 tới các đại gia với mức giá dự kiến trên 8 tỷ đồng, xe được nhập khẩu Trung Đông với thời gian dự kiến về nước vào khoảng tháng 9/2021. Trong khi đó, Toyota Việt Nam vẫn chưa tiết lộ kế hoạch phân phối Land Cruiser mới và người dùng muốn sở hữu xe chính hãng có lẽ sẽ phải đến năm 2022. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021.

