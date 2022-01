Toyota Camry hoàn toàn mới - trẻ trung hơn, mạnh mẽ và an toàn hơn

Mẫu xe sedan Toyota Camry thế hệ mới đã giới thiệu 4 phiên bản mới bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV, trong đó 2.0Q và 2.5HV là những phiên bản hoàn toàn mới. Điều này giúp khách hàng sẽ có thêm những lựa chọn để cân nhắc dựa trên tài chính - trang bị (option) so với trước đây. Trang bị công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 tiên tiến Bên cạnh công nghệ hybrid đầy mới mẻ, Toyota Camry hoàn toàn mới còn được trang bị công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) an toàn hàng đầu phân khúc. Đây là công nghệ an toàn được hãng xe Nhật Bản giới thiệu vào tháng 3-2015, áp dụng tại 68 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên, Camry hoàn toàn mới được trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động TSS2, sau những Corolla Cross, Hilux Adventure 2020, Fortuner Legender, Land Cruiser 300. Điều này thể hiện triết lý và nỗ lực của Toyota trong việc mang đến những mẫu xe an toàn nhất tới khách hàng Việt Nam.



Ngoại trừ phiên bản là 2.0G, 3 phiên bản còn lại đều có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), cảnh báo lệch làn đường(LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB).

Đây đều là những tính năng hữu ích trong quá trình di chuyển hàng ngày, đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống giao thông phức tạp. Sự nâng cấp giá trị này của Toyota chắc chắn sẽ mang đến nhiều yếu tố cạnh tranh và sự ủng hộ của khách hàng.



Bên cạnh đó, mẫu Camry hoàn toàn mới của Toyota còn có thêm nhiều trang bị an toàn như camera 360 độ, tăng khả năng quan sát các phía. Hệ thống cảm biến hiện đại sẽ là trợ thủ đắc lực cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc. Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang cũng là công nghệ an toàn được duy trì trên mẫu xe này.



Động cơ mới mạnh mẽ hơn - nâng tầm trải nghiệm lái

Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng Camry là một “mẫu xe cán bộ” thiếu sự trẻ trung và công nghệ mới thì có lẽ bây giờ nên suy nghĩ lại. Động cơ trên Camry hoàn toàn mới là một trong những điểm thay đổi lớn nhất. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn 2.0G và 2.0Q, Toyota đã trang bị động cơ Dynamic Force thế hệ mới, cho hiệu suất tốt bậc nhất thế giới (40%).



Phiên bản Camry sử dụng động cơ 2.0L, mã M20A-FKS, đã được nâng cấp công nghệ đánh lửa tốc độ cao và cải tiến hệ thống điều khiển biến thiên để có công suất lớn hơn (127 kW so với 123 kW), cải thiện mô-men xoắn tại các dải vòng tua, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đặc biệt, hộp số vô cấp Direct Shift CVT trên phiên bản này cũng mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà hơn, đặc biệt là khi khởi động.

Trong khi đó, phiên bản 2.5Q sử dụng động cơ 2.5L, mã A25A-FKS mới kết hợp hộp số tự động 8 cấp thay cho 6 cấp trước đây, cho công suất mạnh nhất phân khúc sedan cỡ D, đến 207 mã lực tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm tại 5000 vòng/phút. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ đạt 7.09L/100km trên đường hỗn hợp.

Đáng chú ý nhất là Camry hoàn toàn mới trang bị động cơ hybrid kết hợp máy xăng 2.5L và mô-tơ điện. Phiên bản này sử dụng động cơ 4 xylanh dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (Atkinson), sử dụng hệ truyền động Hybrid THS II (Toyota Hybrid System II) mới cho công suất tối đa 178 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221Nm tại dải vòng tua máy từ 3.600 - 5.200 vòng/phút.

Động cơ xăng này hoạt động cùng với động cơ điện có công suất 120 mã lực và 202Nm, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT, có chế độ chạy điện (EV Drive). Nhờ đó, Camry hoàn toàn mới mang lại khả năng tăng tốc vượt trội nhưng vẫn giữ sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và không yêu cầu trạm sạc.

Thiết kế trẻ hóa đầy hứng khởi

Các phiên bản Toyota Camry 2023 hoàn toàn mới có thể gây ấn tượng với những sự thay đổi mạnh mẽ về động cơ, trang bị và những tiện nghi cho người dùng. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cảm giác lái - nền tảng định hướng thiết kế toàn cầu TNGA của Toyota trên các phiên bản mới.

Theo Toyota thì TNGA (Toyota New Global Architecture) là định hướng thiết kế nền tảng toàn cầu mới nhất của Toyota, tái thiết kế hoàn toàn bộ phận truyền động và khung gầm nhằm cải tiến về cảm giác lái, đem lại cảm giác hứng khởi cho người điều khiển, với 3 mục tiêu phát triển cốt lõi: tính linh hoạt, tính ổn định và tầm nhìn.

Nền tảng TNGA có những điểm nổi bật như sau:



Đầu tiên, thiết kế phần trọng tâm của xe sẽ được hạ thấp và dưới ảnh hưởng của trọng lực, chiếc xe sẽ có khả năng bám đường tốt hơn và đồng thời hạn chế được các chuyển động thân xe vặn xoắn.



Đồng thời, khu vực cửa trước và cửa sau của thân xe sẽ được gia cố đặc biệt chắc chắn để giúp xe đảm bảo tính ổn định, cân bằng, không bị rung lắc khi đánh lái.



Cuối cùng để cải thiện được tầm nhìn, khu vực hàng ghế trước của những xe được trang bị nền tảng TNGA sẽ có bảng điều khiển đặt thấp hơn, khu vực cửa sổ cao hơn, giúp người lái có một tầm nhìn bao quát hơn trước đây.



Những phiên bản Camry hoàn toàn mới tiếp tục được phát triển trên nền tảng TNGA hứa hẹn mang lại sự hứng khởi, bất ngờ cho khách hàng Việt với cảm giác lái đặc biệt mới lạ, linh hoạt, ổn định hơn nhưng không kém phần êm ái. Với chiều cao thấp hơn 25mm, chiều dài tăng 35mm và chiều rộng được cải thiện thêm 15mm, Toyota Camry hoàn toàn mới không chỉ trông thể thao hơn mà thực sự đem lại cảm giác lái thể thao hơn nhiều trước.



Để tiếp cận với nhóm khách hàng doanh nhân trẻ - những người yêu thích công nghệ và nhạy bén với những cái mới, Camry 2022 được bổ sung thêm nhiều tiện nghi.

Ở bên trong, khoang cabin được làm mới với màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi theo xu hướng hiện nay. Màn hình này có thể kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay, Android Auto.

Những trang bị tiện nghi hiện đại khác trên phiên bản trước tiếp tục được giữ lại trên bản mới như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng,, HUD, âm thanh JBL 9 loa, điều hòa tự động 3 vùng độc lập với bảng điều khiển cảm ứng cho cả hàng ghế sau, rèm che nắng hông và rèm sau chỉnh điện cùng cửa sổ trời.

Có thể thấy, Toyota đang hướng đến việc phát triển toàn diện các mẫu xe của mình. Và Camry là một trong số đó. Không chỉ là một “chiếc xe cán bộ nồi đồng cối đá” nữa, giờ đây Camry hoàn toàn mới đã được trau chuốt hơn về diện mạo, trẻ trung hơn, đầy đủ các công nghệ tiện ích, an toàn và cảm giác lái hứng khởi