Toyota Camry 2011 nhập Mỹ “chạy chán”, rao bán 790 triệu ở Sài Gòn

Tại thị trường Việt, Toyota Camry thế hệ cũ (XV40) là dòng xe Camry nhập Mỹ được ưa chuộng nhiều nhất trong giai đoạn từ năm 2008 – 2011. Thời điểm này cũng là thời hoàng kim của các dòng xe nhập Mỹ tại thị trường Việt. Thế hệ Camry nhập Mỹ này được đưa về Việt Nam với số lượng rất nhiều với đầy đủ các phiên bản như LE/XLE/SE/XSE. Trong đó nhiều nhất là phiên bản LE hay XLE, trong khi các phiên bản như XSE sang trọng hàng đầu hay SE thể thao này thì ít hơn. Đến ngày nay, thế hệ Camry nhập mỹ này vẫn được khá nhiều khách mua xe ưa chuộng và chỗ đứng quan trọng trong lòng tiêu dùng Việt, bởi vì nhiều yếu tố. Trong đó, thiết kế gợi cảm rất bền dáng, vẫn đẹp qua thời gian là yếu tố quan trọng. Bên cạnh động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt và rất lành. Cộng với “mác” xe nhập Mỹ nên dòng Camry này vẫn còn “có giá” dù đã 10 năm tuổi. Hiện tại, giá xe Toyota Camry 2011 (XV40) được bán lại rất nhiều tầm 500 triệu cho đến 700 – 800 triệu đồng tùy vào tình trạng xe. Đơn của chiếc Camry SE đời 2011 này (lăn bánh 93.000 miles ~149.000km) đang được chào bán với giá 790 triệu đồng – ngang tầm giá lăn bánh một chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 tại TP.HCM (khoảng 800 triệu đồng). Phiên bản SE này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (mã 2AR-FE) cho công suất tối đa 179 mã lực (tăng 10 mã lực so với bản LE cùng động cơ) và mô-men xoắn cực đại 230Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp Super ECT (đời 2011). Ở phiên bản Camry SE, hệ thống treo được điều chỉnh thể thao cho cảm giác bám đường và trải nghiệm lái tốt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn thông thường. Nội thất chiếc Camry SE này sử dụng ghế vải. Hệ thống điều hòa không khí có bộ lọc không khí trong cabin và cửa gió cho hàng ghế sau. Kiểm soát hành trình. Đồng hồ hỗ trợ lái kiểu Optitron, đề nổ nút bấm. Nội thất thân thiện người dùng, trang trí đơn giản với các chi tiết sơn màu bạc. Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện. Xe đi kèm với nhiều hệ thống an toàn như loạt phanh ABS/BA/EBD, Kiểm soát độ ổn định, Kiểm soát lực kéo, Phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa phía sau. Nhìn chung, chiếc Camry hơn 10 năm tuổi này không phải là lựa chọn của số đông người mua xe. Chắc chắn nhiều người mua sẽ “quay xe” khi biết được giá bán “thách cưới” gần 700 triệu của nó. Chính vì thế, dòng xe này chỉ phù hợp với những khách hàng có cảm tình và rất yêu thích thế hệ Camry nhập Mỹ này. Video: Đánh giá Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam.

