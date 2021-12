Tận thấy Toyota Camry 2022 tại Việt Nam trước giờ ra mắt

Toyota Camry 2022 mới sẽ ra mắt vào hôm nay, ngày 17/12 tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều đại lý đã bắt đầu hẹn khách xem xe vào ngày 18 sau đó. Thời điểm hiện tại, những chiếc Camry mới đã dần được vận chuyển về các hệ thống showroom. Những hình ảnh được tiết lộ cho thấy Toyota Camry 2022 sắp bán ra chắc chắn sẽ có phiên bản Hybrid. Theo thông tin trước đó, Toyota Camry 2022 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 phiên bản thay vì 2 bản như trước đây, gồm: 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Trong đó, động cơ của cả 4 phiên bản này đều là loại mới đi kèm hộp số mới dù rằng tại Thái Lan (nơi xuất khẩu Camry sang Việt Nam), động cơ 2.0L đã bị loại bỏ mà chỉ còn loại 2.5L. Theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng, bản 2.0G và 2.0Q sẽ sử dụng máy xăng 2.0L có mã hiệu mới cho công suất tối đa 176 mã lực và đi kèm hộp số vô cấp CVT thay vì loại tự động 6 cấp như đời trước. Tiếp đến, bản 2.5Q cũng được trang bị máy 2.5L mới sản sinh 202 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và cuối cùng, bản 2.5HV sử dụng hệ truyền động Hybrid gồm máy 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất là 178 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Ngoài những thông tin về động cơ, một số trang bị của Toyota Camry 2022 cũng đã được phía đại lý hé lộ. Theo đó, bản 2.0G tiêu chuẩn sẽ có màn hình giải trí 7 inch DA kết nối Apple CarPlay, gạ tự động Cruise Control nhưng la-zăng lại chỉ có kích thước 16 inch và cũng là chi tiết gây tranh cãi trên các hội nhóm trong thời gian gần đây. Tiếp đến, bản 2.0Q được nâng cấp nhiều trang bị như bản 2.5Q đời cũ, ví dụ như hệ thống đèn LED/Bi-LED, mâm hợp kim 18 inch, vô lăng chỉnh điện tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay (bản 2.5Q đời cũ chỉ có màn 8 inch), cửa sổ trời, điều hòa 3 vùng, hàng ghế sau chỉnh điện ngả lưng, sạc không dây. Bên cạnh đó, trang bị an toàn của bản 2.0Q còn xuất sắc hơn nhiều khi có thêm cảnh báo điểm mù, màn hình hiển thị kính lái HUD, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đặc biệt là cả gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm các tính năng hấp dẫn như hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn pha thông minh. Về phía 2 bản 2.5Q và 2.5HV, các trang bị tiện nghi sẽ không hơn nhiều so với bản 2.0Q và cũng sẽ có gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 và sẽ nổi bật hơn nhờ 8 cảm biến và camera 360 độ. Về phía 2 bản 2.5Q và 2.5HV, các trang bị tiện nghi sẽ không hơn nhiều so với bản 2.0Q và cũng sẽ có gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 và sẽ nổi bật hơn nhờ 8 cảm biến và camera 360 độ. Hiện tại, giá xe Toyota Camry 2022 chính hãng tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Nhưng với những điểm mới ở lần nâng cấp này, giá của xe nhiều khả năng sẽ tăng mạnh so với đời cũ. Tuy nhiên, theo một số ngườn tin không chính thức thì phiên bản Toyota Camry 1.5HV thế hệ mới tại thị trường Việt nam dự kiến sẽ có giá lên đến gần 1,4 tỷ đồng, cao nhất phân khúc sedan hạng D. Video: Xem chi tiết sedan hạng D - Toyota Camry 2022 mới.

Toyota Camry 2022 mới sẽ ra mắt vào hôm nay, ngày 17/12 tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều đại lý đã bắt đầu hẹn khách xem xe vào ngày 18 sau đó. Thời điểm hiện tại, những chiếc Camry mới đã dần được vận chuyển về các hệ thống showroom. Những hình ảnh được tiết lộ cho thấy Toyota Camry 2022 sắp bán ra chắc chắn sẽ có phiên bản Hybrid. Theo thông tin trước đó, Toyota Camry 2022 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 phiên bản thay vì 2 bản như trước đây, gồm: 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Trong đó, động cơ của cả 4 phiên bản này đều là loại mới đi kèm hộp số mới dù rằng tại Thái Lan (nơi xuất khẩu Camry sang Việt Nam), động cơ 2.0L đã bị loại bỏ mà chỉ còn loại 2.5L. Theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng, bản 2.0G và 2.0Q sẽ sử dụng máy xăng 2.0L có mã hiệu mới cho công suất tối đa 176 mã lực và đi kèm hộp số vô cấp CVT thay vì loại tự động 6 cấp như đời trước. Tiếp đến, bản 2.5Q cũng được trang bị máy 2.5L mới sản sinh 202 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và cuối cùng, bản 2.5HV sử dụng hệ truyền động Hybrid gồm máy 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất là 178 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Ngoài những thông tin về động cơ, một số trang bị của Toyota Camry 2022 cũng đã được phía đại lý hé lộ. Theo đó, bản 2.0G tiêu chuẩn sẽ có màn hình giải trí 7 inch DA kết nối Apple CarPlay, gạ tự động Cruise Control nhưng la-zăng lại chỉ có kích thước 16 inch và cũng là chi tiết gây tranh cãi trên các hội nhóm trong thời gian gần đây. Tiếp đến, bản 2.0Q được nâng cấp nhiều trang bị như bản 2.5Q đời cũ, ví dụ như hệ thống đèn LED/Bi-LED, mâm hợp kim 18 inch, vô lăng chỉnh điện tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay (bản 2.5Q đời cũ chỉ có màn 8 inch), cửa sổ trời, điều hòa 3 vùng, hàng ghế sau chỉnh điện ngả lưng, sạc không dây. Bên cạnh đó, trang bị an toàn của bản 2.0Q còn xuất sắc hơn nhiều khi có thêm cảnh báo điểm mù, màn hình hiển thị kính lái HUD, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đặc biệt là cả gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm các tính năng hấp dẫn như hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn pha thông minh. Về phía 2 bản 2.5Q và 2.5HV, các trang bị tiện nghi sẽ không hơn nhiều so với bản 2.0Q và cũng sẽ có gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 và sẽ nổi bật hơn nhờ 8 cảm biến và camera 360 độ. Về phía 2 bản 2.5Q và 2.5HV, các trang bị tiện nghi sẽ không hơn nhiều so với bản 2.0Q và cũng sẽ có gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 và sẽ nổi bật hơn nhờ 8 cảm biến và camera 360 độ. Hiện tại, giá xe Toyota Camry 2022 chính hãng tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Nhưng với những điểm mới ở lần nâng cấp này, giá của xe nhiều khả năng sẽ tăng mạnh so với đời cũ. Tuy nhiên, theo một số ngườn tin không chính thức thì phiên bản Toyota Camry 1.5HV thế hệ mới tại thị trường Việt nam dự kiến sẽ có giá lên đến gần 1,4 tỷ đồng, cao nhất phân khúc sedan hạng D. Video: Xem chi tiết sedan hạng D - Toyota Camry 2022 mới.