Subaru và 4 công nghệ định vị lối đi riêng tại Việt Nam

Hơn một thập niên trôi qua từ khi được phân phối chính hãng tại thị trường ôtô Việt Nam, thương hiệu xe hơi thể thao đến từ Nhật Bản vẫn kiên định theo lối đi riêng đã xác lập suốt hơn nửa thế kỷ, đó là bán một chiếc xe an toàn xuất sắc dành cho gia đình. Không chỉ an toàn, chiếc xe đó còn là nguồn cảm hứng cho người lái khi mang đến sự thoải mái và đầy thích thú trong cảm giác lái. Và triết lý này hiện vẫn được “bảo tồn” đầy đủ trong chiếc SUV Subaru Forester thế hệ 5 hiện nay mà hãng đang phân phối ở Việt Nam.

Kể từ khi được chính thức ra mắt đến nay, mẫu Subaru Forester 2020 mới thế hệ 5 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận của khách hàng với mức doanh số bán ra chiếm hơn 90% tổng doanh số của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam. Vậy điều gì đã làm nên sự thành công của một mẫu xe nằm trong phân khúc cạnh tranh “khó nhất” tại Việt Nam là SUV tầm trung?

Subaru – hãng xe nổi danh với những người đam mê tốc độ nhờ chiến tích lẫy lừng trên đường đua motorsport đầy khắc nghiệt: 47 chiến thắng tại chặng đua World Rally (WRC); chức vô địch trong 3 năm liên tiếp (1995 – 1997) với dòng xe Impreza STI - một chiến tích huy hoàng nhất trong lịch sử tham dự của Subaru trên đường đua WRC. Để làm được điều này, Subaru đã không ngừng cải tiến hệ thống giảm xóc, phanh, động cơ, sự an toàn,… ngày một hoàn thiện hơn và ứng dụng chúng vào cả những mẫu xe thương mại hiện hành của mình để từ đó cho ra đời những công nghệ an toàn và vận hành khác biệt mang thương hiệu Subaru.

Forester thế hệ 5 nhận được nhiều sự quan tâm, đón nhận của khách hàng.

Đầu tiên phải kể đến chính là động cơ Boxer. Trong thế giới ôtô, điều làm nên sự khác biệt đáng kể về cảm giác sau vô-lăng đó chính là động cơ. Động cơ Boxer có đặc điểm kết cấu dạng phẳng và xy-lanh nằm ngang, tạo nên sự ổn định, độ rung thấp giúp xe chạy êm ái mà vẫn đạt hiệu suất cao. Yếu tố này khiến Porsche và Subaru hiện là 2 hãng xe vẫn duy trì theo đuổi phát triển động cơ Boxer, nhắm tới thỏa mãn trải nghiệm thể thao của người lái.

Chất riêng của Subaru không chỉ dùng động cơ Boxer, mà phải kể đến bộ 3 công nghệ đặc trưng còn lại của thương hiệu Subaru.

Động cơ Boxer được hãng xe Nhật nâng lên tầm cao mới khi kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, giúp chiếc xe ổn định, cân bằng và an toàn hơn ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao (cho phép đến 120km/h trên các đoạn đường cao tốc).

Hệ dẫn động 4 bánh này là đặc trưng không thể thiếu trên các mẫu xe của Subaru. S-AWD tạo lực kéo và bám đường tốt, cùng với đó là khả năng hoạt động tốt hơn trên mọi điều kiện đường sá mà xe đi qua. Hệ dẫn động S-AWD vận hành cùng với các hệ thống an toàn chủ động của Subaru như cân bằng điện tử VDC và X-MODE để mang đến cho người lái sự kiểm soát và tự tin hơn trên những địa hình có độ ma sát thấp hoặc khi ôm cua gắt trên các đoạn đường đèo hoặc đường đồi núi mấp mô.

Bên cạnh cảm giác lái thể thao, thì “mắt thần” EyeSight được ví như “thần hộ mệnh” cho xe Subaru. Mặc dù công nghệ an toàn hỗ trợ người lái mang tên Subaru EyeSight bắt đầu được hãng xe Nhật Bản trang bị trên các mẫu xe Subaru tại thị trường Đông Nam Á từ năm 2018, nhưng tiền thân của nó đã được nghiên cứu từ năm 1989 và áp dụng từ năm 1999. EyeSight thực chất là công nghệ an toàn sử dụng hệ thống camera kép(stereo camera) gắn ngay sau kính lái để để nhận diện luồng giao thông, các vật thể, chướng ngại vật xung quanh…

Các dữ liệu được thu về từ 2 camera màu ở dải chất lượng cao nhằm đảm bảo khả năng nhận dạng vật thể tối ưu nhất. Từ đó, chiếc xe sẽ nhận biết và đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu những nguy cơ va chạm tiềm ẩn, bao gồm cả tác động lên hệ thống chân ga, phanh và hộp số. Nhờ vậy, những xe Subaru được trang bị EyeSight đã được chứng minh giúp giảm đến 85% (1) số vụ tại nạn với xe phía trước, cũng như nhận được điểm đánh giá cao nhất cho hạng mục Phòng ngừa va chạm phía trước của tổ chức IIHS(2).

Cuối cùng trong 4 công nghệ “đỉnh cao” làm nên thương hiệu Subaru ngày nay là hệ khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform. Ra mắt từ năm 2017 trên mẫu Impreza, hệ khung gầm mới giúp cải thiện sự thoải mái, thân xe hạn chế rung lắc ở dải tốc độ cao và xe vận hành yên tĩnh hơn. Bên cạnh đó, bằng cách kết hợp thép cường độ cao vào hệ khung xe, các mẫu xe mới của Subaru sẽ có độ cứng vững cao hơn giúp tăng khả năng bảo vệ hành khách.

Bên cạnh những công nghệ đầy hấp dẫn cùng chất lượng sản phẩm theo đúng những yêu cầu nghiêm ngặt của tập đoàn Subaru Nhật Bản, Forester thế hệ 5 sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn khi có mức giá bán phù hợp hơn, cùng nhiều chính sách hỗ trợ bán hàng khác từ nhà phân phối như chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km, mở rộng hệ thống đại lý liên tục đã giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với mẫu xe SUV hạng C mang đậm chất Subaru: an toàn, rộng rãi cho nhu cầu sử dụng của gia đình, nhưng vẫn thỏa mãn được nhu cầu cá nhân của chính người cầm lái, thoải mái tận hưởng niềm đam mê khi trực tiếp điều khiển một chiếc xe đậm chất thể thao.

