Subaru Forester Edition Sport40 bản đặc biệt giới hạn 468 chiếc

Nhằm kỷ niệm 40 năm có mặt tại thị trường Đức, Subaru quyết định sản xuất giới hạn 468 chiếc Forester Edition Sport40 mới. Phiên bản này được phát triển dựa trên Subaru Forester thế hệ thứ 5, bản Comfort tại châu Âu. Ngoại hình xe có thêm một số chi tiết trang trí. Lưới tản nhiệt, ốp đèn sương mù, đường viền mui được sơn đen, một số họa tiết màu cam tạo điểm nhấn cho thân xe. Xe được trang bị bộ la-zăng hợp kim 18 inch màu Anthracite. Bên cạnh màu ngoại thất trắng, phiên bản này còn có tùy chọn màu xanh dương Blue Pearl. Theo Subaru, cabin cũng được thiết kế cùng tone với ngoại thất. Các đường chỉ khâu hoặc viền trang trí màu cam xuất hiện trên vô lăng, cần số, bảng đồng hồ, cửa điều hòa. Huy hiệu Edition Sport40 được in trên tựa ghế. Trang bị tiêu chuẩn trên Subaru Forester Edition Sport40 không khác biệt với bản Comfort, tuy nhiên được nâng cấp thêm một số chi tiết. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói, chức năng sưởi vô lăng, hệ thống điều hòa 2 vùng. Hệ thống thông tin giải trí trên xe gồm có màn hình cảm ứng 8 inch, đi kèm chức năng DAB, radio, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Forester Edition Sport40 được trang bị camera lùi và hệ thống an toàn Eyesight. Sức mạnh của xe đến từ động cơ e-Boxer (hybrid) 2.0L 4 xy-lanh, kết hợp với một mô-tơ điện, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 193 Nm. Forester Edition Sport40 sử dụng hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh.Giá xe Forester Edition Sport40 tại Đức từ 39.956 EUR (tương đương 47.023 USD). Tại Việt Nam, Subaru Forester được nhập khẩu từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản gồm 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight, giá bán niêm yết lần lượt là 1,128 tỷ, 1,218 tỷ và 1,288 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Subaru Forester Edition mới.

Nhằm kỷ niệm 40 năm có mặt tại thị trường Đức, Subaru quyết định sản xuất giới hạn 468 chiếc Forester Edition Sport40 mới. Phiên bản này được phát triển dựa trên Subaru Forester thế hệ thứ 5, bản Comfort tại châu Âu. Ngoại hình xe có thêm một số chi tiết trang trí. Lưới tản nhiệt, ốp đèn sương mù, đường viền mui được sơn đen, một số họa tiết màu cam tạo điểm nhấn cho thân xe. Xe được trang bị bộ la-zăng hợp kim 18 inch màu Anthracite. Bên cạnh màu ngoại thất trắng, phiên bản này còn có tùy chọn màu xanh dương Blue Pearl. Theo Subaru, cabin cũng được thiết kế cùng tone với ngoại thất. Các đường chỉ khâu hoặc viền trang trí màu cam xuất hiện trên vô lăng, cần số, bảng đồng hồ, cửa điều hòa. Huy hiệu Edition Sport40 được in trên tựa ghế. Trang bị tiêu chuẩn trên Subaru Forester Edition Sport40 không khác biệt với bản Comfort, tuy nhiên được nâng cấp thêm một số chi tiết. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói, chức năng sưởi vô lăng, hệ thống điều hòa 2 vùng. Hệ thống thông tin giải trí trên xe gồm có màn hình cảm ứng 8 inch, đi kèm chức năng DAB, radio, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Forester Edition Sport40 được trang bị camera lùi và hệ thống an toàn Eyesight. Sức mạnh của xe đến từ động cơ e-Boxer (hybrid) 2.0L 4 xy-lanh, kết hợp với một mô-tơ điện, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 193 Nm. Forester Edition Sport40 sử dụng hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Giá xe Forester Edition Sport40 tại Đức từ 39.956 EUR (tương đương 47.023 USD). Tại Việt Nam, Subaru Forester được nhập khẩu từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản gồm 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight, giá bán niêm yết lần lượt là 1,128 tỷ, 1,218 tỷ và 1,288 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Subaru Forester Edition mới.