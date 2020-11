Chi tiết Subaru Forester Sport 2021 từ 729 triệu đồng tại Nhật

Mẫu xe SUV Subaru Forester thế hệ hiện tại đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 4/2018. Sau hơn 2 năm, mẫu crossover này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp với thay đổi lớn nhất là ở dưới nắp ca-pô. Theo đó, Subaru Forester 2021 mới được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,8 lít có tên mã CB18. Động cơ này đi kèm trục cam đôi và hệ thống phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa 174 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ tăng áp của Subaru Forester 2021 kết hợp với hộp số Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical All-Wheel Drive đặc trưng. Trên thực tế, trước Forester 2021, động cơ này đã được dùng cho một mẫu xe Subaru khác, đó là Levorg mới. Hãng Subaru cho biết, động cơ tăng áp này sẽ chỉ dành cho Subarru Forester bản Sport mới. Trước đây, Subaru Forester chỉ có một loại động cơ là máy xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 239 Nm. Như vậy, máy xăng tăng áp mới có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn cao hơn nhiều so với loại 2.5L của bản thường. Ngoài động cơ tăng áp, hãng Subaru còn thay đổi cả cài đặt hệ thống giảm xóc và lò xo trụ của Forester Sport 2021. Thêm vào đó là những thay đổi về ngoại thất như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù màu đen, bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu tối và 2 ống xả đằng sau để giúp khách hàng phân biệt Subaru Forester Sport 2021 với bản thường. Bên trong mẫu crossover cỡ C này là không gian nội thất bọc da lộn phối da. Tiếp đến là vô lăng bọc da mới và bảng đồng hồ dành riêng cho Subaru Forester Sport 2021. Đáng tiếc là phiên bản tăng áp của mẫu crossover cỡ C này hiện tạm thời chỉ được bày bán tại thị trường Nhật Bản. Giá xe Subaru Forester Sport 2021 tại thị trường Nhật Bản khởi điểm từ 3,289 triệu Yên (khoảng 729 triệu đồng). Tại Việt Nam, giá xe Subaru Forester hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan từ 1,128 - 1,288 tỷ đồng. Video: Subaru Forester 2021 thêm phiên bản Sport động cơ tăng áp.

Mẫu xe SUV Subaru Forester thế hệ hiện tại đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 4/2018. Sau hơn 2 năm, mẫu crossover này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp với thay đổi lớn nhất là ở dưới nắp ca-pô. Theo đó, Subaru Forester 2021 mới được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,8 lít có tên mã CB18. Động cơ này đi kèm trục cam đôi và hệ thống phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa 174 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ tăng áp của Subaru Forester 2021 kết hợp với hộp số Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical All-Wheel Drive đặc trưng. Trên thực tế, trước Forester 2021, động cơ này đã được dùng cho một mẫu xe Subaru khác, đó là Levorg mới. Hãng Subaru cho biết, động cơ tăng áp này sẽ chỉ dành cho Subarru Forester bản Sport mới. Trước đây, Subaru Forester chỉ có một loại động cơ là máy xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 239 Nm. Như vậy, máy xăng tăng áp mới có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn cao hơn nhiều so với loại 2.5L của bản thường. Ngoài động cơ tăng áp, hãng Subaru còn thay đổi cả cài đặt hệ thống giảm xóc và lò xo trụ của Forester Sport 2021. Thêm vào đó là những thay đổi về ngoại thất như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù màu đen, bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu tối và 2 ống xả đằng sau để giúp khách hàng phân biệt Subaru Forester Sport 2021 với bản thường. Bên trong mẫu crossover cỡ C này là không gian nội thất bọc da lộn phối da. Tiếp đến là vô lăng bọc da mới và bảng đồng hồ dành riêng cho Subaru Forester Sport 2021. Đáng tiếc là phiên bản tăng áp của mẫu crossover cỡ C này hiện tạm thời chỉ được bày bán tại thị trường Nhật Bản. Giá xe Subaru Forester Sport 2021 tại thị trường Nhật Bản khởi điểm từ 3,289 triệu Yên (khoảng 729 triệu đồng). Tại Việt Nam, giá xe Subaru Forester hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan từ 1,128 - 1,288 tỷ đồng. Video: Subaru Forester 2021 thêm phiên bản Sport động cơ tăng áp.