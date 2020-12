Subaru Forester mới tại Việt Nam thêm màu nội thất mới

Để tăng thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm chủ lực, mới đây Motor Image Việt Nam (MIV) – nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm, dịch vụ Subaru tại Việt Nam đã bổ sung thêm tùy chọn màu sắc nội thất tông ghi xám cho Subaru Forester 2020 mới. Theo thông báo của hãng, người dùng quan tâm đến mẫu crossover cỡ C này giờ đây có thể đặt hàng với 2 tùy chọn màu sắc nội thất đen hoặc ghi xám với giá bán lẻ đề xuất giữ nguyên không đổi.

Subaru tại Việt Nam đã bổ sung thêm tùy chọn màu sắc nội thất tông ghi xám cho Subaru Forester.

Bên cạnh đó, MIV cũng cập nhật chương trình giảm giá Subaru Forester mới trong tháng 12/2020. Mẫu xe này vẫn đang được áp dụng ưu đãi giảm giá cho cả 3 phiên bản nhưng không giảm sâu như tháng trước đó. Cụ thể, giá bán 2 phiên bản i-S và i-S EyeSight tăng 10 triệu đồng so với giá ưu đãi ở tháng 11/2020, trong khi đó giá mới của phiên bản i-L lại tăng tới 40 triệu đồng.

Giờ đây ngoài nội thất màu đen tiêu chuẩn, người dùngtại Việt Nam đã có thêm lựa chọn tông màu ghi xám cho mẫu xe SUV Subaru Forester mới

Nhìn chung, Subaru Forester thế hệ mới vẫn đang có giá tốt khi giảm tới 209 triệu đồng so với giá niêm yết được MIV ấn định. Dẫu vậy, nước đi này vẫn có phần hơi khó hiểu bởi dù sao tháng cuối cùng của năm 2020 cũng đang là thời điểm thị trường ôtô Việt sôi động với cuộc đua khuyến mãi diễn ra rầm rộ ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, đây cũng là tháng cuối cùng những mẫu ô tô lắp ráp được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, do đó các sản phẩm nhập khẩu lại càng phải “gồng mình” tăng thêm ưu đãi để kích cầu.

Subaru Forester đang có chính sách hậu mãi khá tốt trên thị trường.

Ngoài ưu đãi trên, Subaru Forester cũng đang có chính sách hậu mãi khá tốt trên thị trường. Cụ thể, khi mua mẫu crossover cỡ C này người dùng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước); miễn phí toàn bộ 100% chi phí bảo dưỡng cho 1.000 km đầu tiên; miễn phí dung dịch vệ sinh PEA Carbon cho cấp bảo dưỡng 1.000 km đầu tiên và mỗi cấp bảo dưỡng 10.000 km.