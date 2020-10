Subaru Forester giảm kỷ lục tại Việt Nam, cao nhất 299 triệu

Theo đó, giá xe Subaru Forester áp dụng từ ngày 1/10/2020 của phiên bản Forester i-L ở mức 899 triệu đồng, giảm 229 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của mẫu xe này kể từ trước tới nay.

Giá bán lẻ mới của phiên bản Forester i-S ở mức 1,029 tỷ đồng, giảm 189 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán lẻ mới của phiên bản Forester i-S EyeSight ở mức 1,179 tỷ đồng, giảm 109 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đáng chú ý là ngoài các mức giảm giá Subaru Forester khủng như trên, khách hàng mua Forester còn được tặng thêm một loạt phụ kiện hấp dẫn. Trong đó khách mua phiên bản Forester i-L sẽ được tặng kèm bộ phim cách nhiệt; khách mua phiên bản Forester i-S EyeSight sẽ được tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, phim cách nhiệt; khách mua phiên bản Forester i-S, ngoài các phụ kiện tương tự phiên bản EyeSight còn được tặng thêm camera toàn cảnh 360.

Ngoài các mức giảm giá Subaru Forester khủng như trên, khách hàng mua Forester còn được tặng thêm một loạt phụ kiện hấp dẫn.

Bên cạnh đó khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách và dịch vụ hậu mãi như: miễn phí 100% chi phí bảo dưỡng cho 1.000 KM đầu tiên; miễn phí dung dịch vệ sinh PEA Carbon cho mỗi cấp bảo dưỡng 10.000 KM; chế độ bảo hành 5 năm, hoặc 100.000 KM (tùy điều kiện nào đến trước).

Các phiên bản Subaru Forester tại Việt Nam đều thuộc thế hệ thứ 5, được giới thiệu hồi tháng 07/2019. Forester thế hệ thứ 5 được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Thái Lan – là nhà máy duy nhất của Subaru tại thị trường ngoài Nhật Bản tại khu vực châu Á.

Subaru Forester thế hệ thứ 5 được trang bị động cơ Boxer 2.0L có công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/ phút. Kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời giá đối xứng thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Kể từ khi ra mắt tới nay, Subaru Forester thế hệ 5 đã trở nên quen thuộc và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam.