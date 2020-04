Kia Telluride mới giật giải World Car of the Year 2020

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, ban tổ chức giải thưởng World Car Awards 2020 đã không thể làm lễ công bố danh sách những mẫu xe chiến thắng chung cuộc tại triển lãm New York Auto Show như thường lệ, mà phải thông qua hình thức online. Đây là năm thứ 16 giải thưởng uy tín này diễn ra, với sự tham gia đóng góp ý kiến của 86 nhà báo quốc tế về những chiếc xe đời mới mà bản thân họ đã tự trải nghiệm, để đánh giá, xếp hạng và chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất. Chính vì thế, thật bất ngờ khi giải thưởng danh giá nhất “World Car of the Year 2020” (Xe Thế giới của Năm) đã thuộc về Kia Telluride hoàn toàn mới, trong khi 2 đối thủ còn lại ở top 3 chung cuộc là Mazda3 và Mazda CX-30 cũng đều thể hiện rất tốt. Năm ngoái, do chiếc Jaguar I-Pace đã giành hầu hết các danh hiệu lớn của giải World Car Awards nên sau đó ban tổ chức đưa ra hàng loạt điều chỉnh, trong đó có lưu ý rằng những mẫu xe giá đắt hơn 150.000 USD sẽ không được tham gia ứng cử danh hiệu “World Car of the Year” cao quý nhất. Đó là lý do khiến top 10 ứng viên năm nay ngoài 3 chiếc xe kể trên ra chỉ có những cái tên như Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Land Rover Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf và Volkswagen T-Cross. Tại Mỹ, mẫu xe SUV Kia Telluride được phân phối với 4 phiên bản cấu hình gồm LX, S, EX và SX. Tất cả đều sử dụng động cơ V6 3.8L, có khả năng sản sinh lượng công suất tối đa 291 mã lực và đạt mô men xoắn cực đại 355 Nm. Kết hợp với khối động cơ này là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh. Video: Top xe tại World Car of the Year 2020.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, ban tổ chức giải thưởng World Car Awards 2020 đã không thể làm lễ công bố danh sách những mẫu xe chiến thắng chung cuộc tại triển lãm New York Auto Show như thường lệ, mà phải thông qua hình thức online. Đây là năm thứ 16 giải thưởng uy tín này diễn ra, với sự tham gia đóng góp ý kiến của 86 nhà báo quốc tế về những chiếc xe đời mới mà bản thân họ đã tự trải nghiệm, để đánh giá, xếp hạng và chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất. Chính vì thế, thật bất ngờ khi giải thưởng danh giá nhất “World Car of the Year 2020” (Xe Thế giới của Năm) đã thuộc về Kia Telluride hoàn toàn mới, trong khi 2 đối thủ còn lại ở top 3 chung cuộc là Mazda3 và Mazda CX-30 cũng đều thể hiện rất tốt. Năm ngoái, do chiếc Jaguar I-Pace đã giành hầu hết các danh hiệu lớn của giải World Car Awards nên sau đó ban tổ chức đưa ra hàng loạt điều chỉnh, trong đó có lưu ý rằng những mẫu xe giá đắt hơn 150.000 USD sẽ không được tham gia ứng cử danh hiệu “World Car of the Year” cao quý nhất. Đó là lý do khiến top 10 ứng viên năm nay ngoài 3 chiếc xe kể trên ra chỉ có những cái tên như Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Land Rover Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf và Volkswagen T-Cross. Tại Mỹ, mẫu xe SUV Kia Telluride được phân phối với 4 phiên bản cấu hình gồm LX, S, EX và SX. Tất cả đều sử dụng động cơ V6 3.8L, có khả năng sản sinh lượng công suất tối đa 291 mã lực và đạt mô men xoắn cực đại 355 Nm. Kết hợp với khối động cơ này là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh. Video: Top xe tại World Car of the Year 2020.