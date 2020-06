"Soi" Maserati Levante Trofeo Launch Edition 15 tỷ về Việt Nam

Mới đây, trong cùng một công hàng do Maserati Việt Nam nhập về, bên cạnh chiếc Levante Trofeo màu vàng được cho là của đại gia Minh nhựa, một tay chơi xe khét tiếng và đang làm "sôi sục" các trang mạng thì còn một siêu phẩm nữa cũng nổi bật không kém, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition mới với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn cầu. Theo tìm hiểu, siêu phẩm Maserati Levante Trofeo Launch Edition này đã có chủ nhân đặt trước và thuộc sở hữu của một đại gia đất Bắc. Chiếc xe mang màu sơn ngoại thất xanh Blue Emozinone Matte, một trong 3 màu sơn tuyệt đẹp của bản Launch Edition, bênh cạnh 2 màu vàng Giallo Modenese và đỏ Rosso Magma. Ngoài màu sơn đặc biệt, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition đầu tiên tại Việt Nam còn sở hữu nhiều trang bị đáng giá như bộ mâm 22 inch Orione Matt Staggered cùng cùm phanh màu xám Argento, gói ngoại thất carbon xung quanh xe, viền kính và lưới tản nhiệt sơn đen... Còn lại, các trang bị trên bản Launch Edition sẽ tương đồng với chiếc Levante Trofeo của đại gia Minh nhựa.Giá xe Maserati Levante Trofeo Launch Edition hàng khủng, đầu tiên tại Việt Nam được đồn đoán trong khoảng 15 tỷ đồng Bên trong khoang cabin, siêu phẩm Maserati Levante Trofeo Launch Edition này được trang bị tuỳ chọn da tự nhiên Pieno Fiore cao cấp màu đen kèm chỉ khâu tương phản. Là một chiếc xe thể thao, Levante Trofeo Launch Edition cũng không thiếu đi các tấm ốp bằng sợi carbon bên trong khoang nội thất. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp sẵn hệ thống giải trí hiện đại Maserati Touch Control Plus, âm thanh vòm Bowers & Wilkins 17 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, logo "One of 100" riêng biệt... Về truyền động, Maserati Levante Trofeo Launch Edition sử dụng chung khối động cơ V8 3.8L tăng áp kép do Ferrari sản xuất, sản sinh công suất 590 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp của ZF. Từ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,9 giây trước khi chạm mốc tối đa 304 km/h. Video: Chi tiết Maserati Levante Trofeo Launch Edition 2020 mới.

