Maserati Levante Trofeo 15 tỷ đồng, đầu tiên về Việt Nam

Dòng xe SUV hạng sang Maserati Levante hiện nay có tất cả 4 phiên bản nhưng chỉ có bản tiêu chuẩn và Maserati Levante S được nhiều người mê xe tại Việt Nam biết đến. Riêng phiên bản Maserati Levante GTS và đỉnh cao nhất là Maserati Levante Trofeo lại ít được quan tâm. Maserati Levante Trofeo mới đầu tiên về Việt Nam. Chiếc Maserati Levante Trofeo này được nhập khẩu chính hãng. Maserati Levante Trofeo có giá lăn bánh hơn 15 tỷ đồng Mức giá này đắt gấp 3 lần bản tiêu chuẩn. Nhận thấy phải tìm gì đó khác biệt giữa 30 chiếc Maserati Levante đang lăn bánh trên đường phố Việt Nam, một doanh nhân ở Hà Nội đã chấp nhận bỏ ra số tiền gấp 3 lần giá xe Maserati Levante tiêu chuẩn chỉ để mang về nước Maserati Levante Trofeo. Được biết, chiếc SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo đầu tiên về Việt Nam khá kín tiếng, chỉ đến khi xe ra biển trắng, lăn bánh trên đường phố và được một ông chủ mua bán xe sang chia sẻ lên một diễn dàn về xe, giới đam mê mới hay tin "ông trùm" của Maserati Levante đã có mặt tại dải đất hình chữ S. Maserati Levante Trofeo có phần đầu xe thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn và Levante S. Cận cảnh hốc gió trước của Maserati Levante Trofeo có thêm carbon Mâm 22 inch độc quyền trên Maserati Levante Trofeo. Maserati Levante Trofeo có cản va sau thiết kế lại, ống xả kép đặt đối xứng Logo “Saetta” Trofeo trên cột C. Thông tin ban đầu cho biết, chiếc SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo đầu tiên về Việt Nam có giá bán lên đến 15 tỷ đồng. Ngoại hình xe có thiết kế dữ dằn và hầm hố hơn rất nhiều so với Maserati Levante. Chẳng hạn như hốc gió trước hoàn toàn mới, cản va trước thiết kế lại. Xe sử dụng đèn pha Full Matrix LED. Ấn tượng nhất của những chiếc SUV hạng sang hàng đỉnh Maserati Levante Trofeo chính là khối động cơ V8, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép, được chế tạo bởi hãng siêu xe Ferrari danh tiếng. "Trái tim" này có có thể sản sinh công suất tối đa 590 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Mẫu SUV hạng sang Levante từng được gọi ví von là cơn gió Địa Trung Hải, còn với Levante Trofeo được Maserati nâng cấp lên thành cơn bão khi lắp động cơ V8 danh tiếng của Ferrari. Chiếc SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo chỉ cần thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h. Còn với bản tiêu chuẩn, xe cần đến thời gian 6 giây để thực hiện việc này. Maserati Levante chỉ đạt vận tốc tối đa 251 km/h, nhưng với Maserati Levante Trofeo được nâng lên con số hơn 300 km/h. Chiếc SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh thông minh Q4 giúp tối ưu độ bám cho xe. Xe vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF cùng 5 chế độ lái bao gồm Normal, I.C.E (Increased Control & Efficiency), Sport, Corsa và Off-Road. Riêng chế độ lái Corsa có thêm chức năng tối ưu hoá tăng tốc “Launch Control”. Video: Chi tiết SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo.

