Raize bán chạy nhất Toyota, nhưng... “chạy lùi” ở thị trường ôtô Việt

Toyota Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 2/2024. Theo đó, trong tháng vừa qua, hãng đã bán được 1.248 chiếc ôtô cho khách hàng Việt, giảm 43,7% so với tháng liền trước. Trong số này, có 494 xe lắp ráp trong nước và 754 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó, thương hiệu hạng sang Lexus bán được 56 chiếc xe cho khách hàng Việt Nam trong tháng vừa qua, giảm 58,8%. Nếu cộng cả xe Lexus, Toyota Việt Nam đạt doanh số 1.304 chiếc trong tháng 2/2024. Trong tháng 2/2024, Toyota Raize là xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota Việt Nam với doanh số đạt 181 xe. Trong khi đó, đứng thứ hai là mẫu sedan hạng B từng được mệnh danh "vua doanh số" Toyota Vios. Đáng tiếc cả Toyota Raize và Vios đều không được "xướng tên" top 10 ôtô bán chạy nhất tháng vừa qua. Với doanh số đạt 170 xe, Toyota Vios giảm 73,9% so với tháng 1/2024 đồng thời tiếp tục bị đối thủ Hyundai Accent bỏ xa. Mẫu xe bán chạy thứ ba của Toyota Việt Nam trong tháng 2/2024 là Wigo với doanh số 148 xe, nhỉnh hơn một chút so với Veloz Cross (146 xe). Hai mẫu xe khác có doanh số trên 100 chiếc của Toyota Việt Nam là Yaris Cross (119 xe) và Corolla Cross (106 xe). Những mẫu xe còn lại của thương hiệu Toyota như Fortuner, Innova, Camry hay Corolla Altis đều có doanh số dưới 100 xe. Việc Toyota Việt Nam giảm doanh số trong tháng 2/2024 cũng không có gì bất ngờ. Nguyên nhân là bởi tháng 2/2024 trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Không riêng gì Toyota Việt Nam mà các thương hiệu ôtô khác cũng theo đà lao dốc, ví dụ như Hyundai. Để kích cầu mua sắm, vào hồi đầu tháng 3/2024, Toyota Việt Nam đã công bố giá bán niêm yết mới của 2 mẫu xe Vios và Veloz Cross. Theo đó, Toyota Vios có giá niêm yết mới dao động từ 458 - 545 triệu đồng, giảm từ 21 - 47 triệu đồng so với trước. Con số tương ứng của Toyota Veloz Cross là từ 638 - 660 triệu đồng, giảm từ 20 - 38 triệu đồng. Chính sách giá mới này dự kiến sẽ giúp cải thiện doanh số của 2 mẫu xe nhà Toyota trong những tháng tới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Toyota Việt Nam giảm giá niêm yết cho các mẫu xe của mình từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giá bán của Yaris Cross, Raize và Fortuner. Ngoài ra, trong năm 2024 này, Toyota Việt Nam sẽ tung ra phiên bản mới của dòng xe bán tải Hilux với giá bán rẻ hơn, chỉ từ 668 triệu đồng. Video: Đánh giá Toyota Raize tại Việt Nam.

