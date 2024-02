Toyota Raize được “giải oan”, không dính bê bối gian lận của Daihatsu

Theo thông tin từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), ba mẫu xe là Subaru REX, Daihatsu Rocky và Toyota Raize do Daihatsu sản xuất đã được xác nhận không chịu ảnh hưởng bởi vụ bê bối kiểm tra an toàn. Như vậy, cả ba sản phẩm Subaru REX, Daihatsu Rocky và Toyota Raize giá rẻ sẽ tiếp tục được cấp phép sản xuất hàng loạt và bán trên một số thị trường trong đó có Việt Nam. Daihatsu đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các nhà cung cấp và đại lý bán hàng, nhấn mạnh sẽ nhanh chóng tiếp tục quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết theo hướng dẫn của MLIT, chẳng hạn như tiến hành thử nghiệm với sự có mặt của các cơ quan chứng nhận. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những mẫu xe này đến tay khách hàng sớm nhất có thể, đồng thời tái khẳng định cam kết của chúng tôi đó là ưu tiên an toàn và chất lượng. " người phát ngôn của Daihatsu nói. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã xác nhận một số mẫu xe đã ngừng sản xuất, bao gồm Daihatsu Hijet Cargo, Toyota Pixis Van và Subaru Sambar Van cũng tuân thủ tiêu chuẩn của Luật Phương tiện Giao thông Đường bộ. Daihatsu đã buộc phải dừng giao tất cả các mẫu xe vào cuối năm ngoái, trong đó có một số mẫu được bán dưới thương hiệu Toyota, Subaru và Mazda. Việc này xuất phát từ một cuộc điều tra nội bộ cho thấy Daihatsu đã gian lận dữ liệu kiểm tra an toàn của xe. Theo đó, khoảng 64 mẫu xe có kết quả điểm định sai với thực tế, bao gồm hơn 20 sản phẩm được bán dưới thương hiệu Toyota. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng Daihatsu đã làm như vậy suốt 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Toyota cho biết, không xảy ra vụ tai nạn nào liên quan tới việc gian lận kiểm tra an toàn. Video: Đánh giá Toyota Raize tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), ba mẫu xe là Subaru REX, Daihatsu Rocky và Toyota Raize do Daihatsu sản xuất đã được xác nhận không chịu ảnh hưởng bởi vụ bê bối kiểm tra an toàn. Như vậy, cả ba sản phẩm Subaru REX, Daihatsu Rocky và Toyota Raize giá rẻ sẽ tiếp tục được cấp phép sản xuất hàng loạt và bán trên một số thị trường trong đó có Việt Nam. Daihatsu đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các nhà cung cấp và đại lý bán hàng, nhấn mạnh sẽ nhanh chóng tiếp tục quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết theo hướng dẫn của MLIT, chẳng hạn như tiến hành thử nghiệm với sự có mặt của các cơ quan chứng nhận. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những mẫu xe này đến tay khách hàng sớm nhất có thể, đồng thời tái khẳng định cam kết của chúng tôi đó là ưu tiên an toàn và chất lượng. " người phát ngôn của Daihatsu nói. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã xác nhận một số mẫu xe đã ngừng sản xuất, bao gồm Daihatsu Hijet Cargo, Toyota Pixis Van và Subaru Sambar Van cũng tuân thủ tiêu chuẩn của Luật Phương tiện Giao thông Đường bộ. Daihatsu đã buộc phải dừng giao tất cả các mẫu xe vào cuối năm ngoái, trong đó có một số mẫu được bán dưới thương hiệu Toyota, Subaru và Mazda. Việc này xuất phát từ một cuộc điều tra nội bộ cho thấy Daihatsu đã gian lận dữ liệu kiểm tra an toàn của xe. Theo đó, khoảng 64 mẫu xe có kết quả điểm định sai với thực tế, bao gồm hơn 20 sản phẩm được bán dưới thương hiệu Toyota. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng Daihatsu đã làm như vậy suốt 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Toyota cho biết, không xảy ra vụ tai nạn nào liên quan tới việc gian lận kiểm tra an toàn. Video: Đánh giá Toyota Raize tại Việt Nam.