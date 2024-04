Hiện trạng dự án Thành An Tower trong vụ án bị khởi tố

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin cho biết, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo gửi Tổng Công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) và người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác liên quan dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội). (Ảnh: Vietnamnet). Theo đó, ngày 5/4, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại dự án Thành An Tower. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Trước đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng nhận được thông tin tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm của chủ đầu tư, thu hồi dự án từ Tổng Công ty Thành An và Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện, làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn. (Ảnh: Giao thông). Dự án Thành An Tower có tên mới là Manhattan Tower. Theo giới thiệu, Manhattan Tower có tổng diện tích 3.948m², diện tích xây dựng 2051m²; quy mô 2 blocks, 30 tầng, 327 căn hộ (62 - 428 m²). Khởi công tháng 1/2018, dự kiến hoàn thành năm 2019. (Ảnh: Vietnamnet). Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Tổng Công ty Thành An, sau này chuyển giao hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Ba Đình. Dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng đến tháng 3/2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng. (Ảnh: Giao thông). Đầu năm 2018, trong khi quyền lợi hợp pháp của khách hàng đã nộp tiền đặt cọc mua nhà tại dự án Thành An Tower chưa được giải quyết thì dự án lại có tên mới Manhattan Tower do Công ty Cổ phần Landmark Holding sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (LMH) phát triển. (Ảnh: Vietnamnet). Dự án này từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương. (Ảnh: Giao thông). Theo kết luận thanh tra, trong hơn 15 năm, dự án đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch, từ đất cơ quan thành tổ hợp văn phòng, thương mại và căn hộ 25 tầng. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Dù vậy, dự án Thành An Tower hiện vẫn là khối bê tông, chưa hoàn thiện. (Ảnh: Đô thị mới). Nhiều biển bảng quảng cáo rách nát. (Ảnh: Công Thương). Rác thải ngổn ngang một góc bên trong dự án. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Công trình cũ dần, hép đang hoen rỉ. (Ảnh: Giao thông). Dự án này đã nằm "bất động" nhiều năm và đến nay vẫn là khối bê tông “trơ xương” sừng sững bên đường Lê Văn Lương. (Ảnh: Vietnamnet).

