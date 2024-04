Huấn “hoa hồng” chơi lớn tậu siêu SUV Lamborghini Urus S hơn 16 tỷ?

Gần đây, dân chơi Bùi Xuân Huấn hay còn được gọi với cái tên “ giang hồ mạng Huấn hoa hồng” đã khiến cộng đồng mạng được một phen trầm trồ khi đăng tải lên trang cá nhân của mình một loạt hình ảnh của chiếc Lamborghini Urus S hơn 16 tỷ đồng kèm hình ảnh giao dịch chuyển tiền cho đại lý chính hãng. Hiện chưa rõ đây là có phải chiếc Lamborghini Urus S của Huấn hoa hồng đã mua hay không? Tuy nhiên vào ngay dịp cuối năm cận Tết nguyên đán 2024, anh đã vừa đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh siêu xe Lamborghini Urus với màu sắc vàng nổi bật cùng ước muốn “có con bò này đi tết”. Qua hình ảnh mà người này đăng tải có thể thấy xe sở hữu màu sơn ngoại thất vàng vô cùng nổi bật, trong khi bên trong cabin Lamborghini Urus S có nội thất màu đen cùng điểm nhấn sọc vàng. Lamborghini Urus S là bản nâng cấp của Urus vốn rất được lòng giới chơi siêu xe Việt Nam. So với bản cũ, Lamborghini Urus S thế hệ mới có lưới tản nhiệt khác biệt với họa tiết nan ngang kéo dài sang hai bên. Đường gân trên nắp capô của bản S cũng rõ ràng và cứng cáp hơn phiên bản cũ, ngoài ra nó còn được bổ sung khe gió tản nhiệt. Ở đuôi xe, khe thoát gió đặt ở vòm bánh sau của siêu SUV Lamborghini Urus S được chuyển hướng chéo về phía trước, còn bản cũ khe gió được hướng về sau cửa khoang hành lý. Logo "Urus S" đặt ở cửa sau bên hông cũng là một điểm mới so với bản cũ. Về nội thất, Urus S tập trung vào việc mang đến cho người dùng trải nghiệm thoải mái cùng sự sang trọng, tiện nghi bên trong cabin. Trong xe sử dụng chủ yếu vật liệu carbon và da lộn. Urus S có 2 tùy chọn màu nội thất gồm Bi-color Sportivo và Bi-color Sophisticated với các màu chủ đạo như kem, nâu và vàng nhạt. Ngoài ra, thiết kế và trang bị trong nội thất của chiếc SUV này không khác nhiều so với đời trước như: vô lăng ba chấu đậm chất thể thao, tích hợp nhiều nút bấm, các cửa gió điều hòa, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình nằm ẩn bên trong táp-lô… Khả năng kết nối trong Urus S bao gồm chức năng định vị dẫn đường được kết nối, các tính năng bảo mật và một số dịch vụ điều khiển trong xe. Các dịch vụ này cũng có thể được quản lý thông qua khả năng kết nối tích hợp điện thoại thông minh, với sự cải tiến của điều khiển đồng hồ thông minh bao gồm chức năng chìa khóa xe ảo. amborghini Urus S cung cấp đến 7 chế độ lái gồm Strada, Sport, Corsa, Ego trên đường thường cùng các chế độ địa hình khác nhau như Terra (offroad), Neve (tuyết) và Sabbia (cát). Trái tim của Lamborghini Urus S vẫn là động cơ tăng áp kép V8, dung tích 4.0L cho ra công suất 656 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Hộp số của Lamborghini Urus S là loại tự động 8 cấp, kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh với vi sai cầu trước, vi sai trung tâm Torsen và vi sai chủ động tại cầu sau. Sức mạnh này giúp Urus S tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây và 0-200 km/h trong 12,5 giây. Video: Lamborghini Urus Performante của vợ chồng Đoàn Di Băng.

