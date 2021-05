Porsche 911 GT3 2022 hơn 13 tỷ đồng ra mắt đại gia Đông Nam Á

Porsche 911 GT3 thế hệ 992 mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Chỉ 3 tháng sau, hãng Porsche đã nhanh chóng mang mẫu xe thể thao này đến thị trường Thái Lan để ra mắt. Tại thị trường Thái Lan, Porsche 911 GT3 thế hệ thứ 7 được bán với giá khởi điểm lên đến 17,9 triệu Baht (khoảng 13,2 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về phiên bản nhanh và mạnh hơn của dòng xe huyền thoại Porsche 911 Là sản phẩm ra đời với sự góp sức của bộ phận xe đua thương hiệu đình đám Đức, Porsche 911 GT3 2022 mới được trang bị động cơ 6 xi-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực tại tua máy 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại tua máy 6.100 vòng/phút. So với phiên bản cũ, xe đã mạnh hơn 10 mã lực và 10 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép PDK 7 cấp. Nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 2022 bản số sàn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây và 0-200 km/h trong 11,9 giây. 2 con số tương ứng của phiên bản số tự động là 3,9 giây và 10,8 giây. Vận tốc tối đa của xe là 320 km/h ở bản số sàn và 318 km/h ở bản số tự động. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp cánh lướt gió rộng hơn so với Porsche 911 tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch đằng sau, được thiết kế chấu hình chữ Y đồng thời đi kèm lốp Michelin Cup 2 R. Nằm sau bộ vành là đĩa phanh trước có đường kính 405 mm, đi với cùm phanh 6 piston. Trong khi đó, đĩa phanh sau có đường kính 308 mm, đi với cùm phanh 4 piston. Cuối cùng là cánh gió và bộ khuếch tán cỡ lớn ở đằng sau, tạo ra lực ép lớn hơn 50% so với Porsche 911 thông thường. Về kích thước, Porsche 911 GT3 2022 sở hữu chiều dài 4.573 mm, chiều rộng 1.852 mm, chiều cao 1.279 mm và chiều dài cơ sở 2.457 mm. Trọng lượng của xe đạt mức 1.148 kg ở bản số sàn và 1.435 kg ở bản số tự động. Bên trong Porsche 911 GT3 2022 là không gian nội thất được thiết kế nhằm nhấn mạnh sự cân bằng giữa màn hình cảm ứng và các phím cơ học thông thường. Những chức năng lái của xe có thể điều chỉnh qua nút bấm cơ học hoặc màn hình cảm ứng. Ngoài ra, xe còn có nội thất bọc Alcantara và màn hình xe đua dành cho bảng đồng hồ, giúp hiển thị những thông tin như áp suất lốp, áp suất dầu, nhiệt độ dầu, lượng xăng còn trong bình hoặc nhiệt độ nước làm mát. Trong khi đó, khung an toàn và ghế thể thao với khung bằng carbon là trang bị thêm cho xe. Đặc biệt, Porsche 911 GT3 2022 còn có hệ thống treo xương đòn kép phía trước mới, thay cho loại thanh giằng MacPherson cũ. Trước 911 GT3 mới, chưa có mẫu xe thương mại nào của Porsche được trang bị hệ thống treo này. Trong khi đó, hệ thống treo 5 liên kết phía sau và hệ thống đánh lái bánh sau không có gì thay đổi. Hiện hãng Porsche tại Thái Lan đã bắt đầu nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua xe. Với mức giá xe Porsche 911 GT3 2022 khởi điểm khá cao, hiện chưa rõ sau Thái Lan mẫu xe thể thao này có trình làng tại Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Porsche 911 GT3 2022 thế hệ mới.

