Siêu xe Porsche 911 GT3 đời 2021 sẽ từ hơn 170.000 USD

Tương tự với các thế hệ Porsche 911 GT3 trước đây, phiên bản mới thuộc thế hệ 992 được trang bị nhiều công nghệ chuyển giao từ các mẫu xe đua phân khúc GT3 của Porsche. Cụ thể, Porsche 911 GT3 đời 2021 được cải tiến về mặt ngoại thất để tăng tính khí động học cũng như khả năng làm mát động cơ. Một thay đổi dễ nhận thấy là thiết kế cản trước cuả siêu xe Porsche 911 GT3 2021 được cắt xẻ sâu hơn vào bên trong, nhờ đó tính khí động học của xe được cải thiện. Luồng gió đi trực tiếp vào trung tâm cản trước giờ đây được hướng theo 2 khe thoát gió nằm trên nắp capo xe. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nắp capo làm từ sợi carbon để giảm khối lượng tổng thể của xe. Với gói tùy chọn Porsche Exclusive Manufaktur, khách hàng cũng có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình như tùy chọn tai gương chiếu hậu làm từ sợi carbon, cụm đèn pha tối màu, chụm đèn hậu được thiết kế mới cũng như viền mâm xe theo màu sơn đỏ Guards Red hay xanh Shark Blue… Một trong những điểm nổi bật nhất trong lần nâng cấp này là cánh lướt gió sau dạng “cổ thiên nga”, vốn được lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 911 RSR. Người lái có thể chủ động điều chỉnh độ nghiêng của cánh gió nhằm thay đổi lực ép xuống mặt đường. Giống như tất cả các phiên bản 911 thế hệ 992, Porsche 911 GT3 2021 chỉ có duy nhất biến thể thân rộng, tuy nhiên hãng xe đến từ Đức chưa công bố chính xác thông số này. Xe có khối lượng khoảng 1.418 kg đối với phiên bản sử dụng hộp số sàn 6 cấp, và 1.435 kg với phiên bản trang bị hộp số 7 cấp PDK. Việc thiết kế và sản xuất 911 GT3 2021 hướng tới hiệu quả tối ưu về mặt trọng lượng như khoang hành lý phía trước được làm từ CFRP – vật liệu tổng hợp gia cường bằng sợi carbon, kính cường lực trọng lượng nhẹ, đĩa phanh được cải tiến, bộ mâm hợp kim đúc và bộ ghế thể thao trọng lượng nhẹ… Điều cho giúp cho 911 GT3 phiên bản mới chỉ nặng hơn "người tiền nhiệm" khoảng 5 kg. Hơn thế nữa, hãng xe thể thao Đức còn trang bị cho 911 GT3 đời 2021 hệ thống ống xả nhẹ hơn đến 10 kg so với phiên bản tiêu chuẩn. Hệ thống này bao gồm cánh bướm ống xả giúp mang lại âm thanh đầy phấn khích, tuy nhiên vẫn đáp ứng được các quy chuẩn về khí thải ngày một gắt gao. Porsche 911 GT3 được trang bị khối động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L với nhiều công nghệ được kế thừa từ mẫu xe dành riêng cho trường đua 911 GT3 R. Xe có công suất tối đa 510 mã lực, mạnh hơn 10 mã lực so với phiên bản 911 GT3 thế hệ 991 trước đây. Porsche 911 GT3 phiên bản mới nhất có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt được vận tốc tối đa 320 km/h, nhanh hơn cả phiên bản 911 GT3 RS thế hệ trước. Với khối động cơ mới, mức giới hạn vòng tua máy được mở rộng lên đến 10.000 vòng/phút. Lần đầu tiên, Porsche 911 GT3 được trang bị hệ thống treo với kết cấu tay đòn kép cho cầu trước, vốn lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua tranh giải GT3 Cup. Cầu sau được trang bị hệ thống treo đa điểm, tương tự như các phiên bản 992 khác, cùng với tính năng đánh lái bánh sau. Đĩa phanh ở trước và sau có đường kính lần lượt là 408 mm và 380 mm. Tuy nhiên, Porsche chưa đưa ra thông tin về tùy chọn hệ thống đĩa phanh carbon-ceramic mới của hãng. Porsche 911 GT3 đời 2021 được trang bị tiêu chuẩn bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2, hoặc tùy chọn bộ lốp dành cho đường đua Michelin Cup 2 R với kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Nội thất của Porsche 911 GT3 2021 khá tương đồng với các biến thể của thế hệ 992. Tuy nhiên, 911 GT3 được trang bị thêm tính năng “Track Screen”. Chỉ với một phím chức năng, các thông tin không cần thiết được dịch chuyển về 2 bên màn hình phụ trái và phải, nhường chỗ cho các thông tin cần thiết trong việc chạy track như chỉ số áp suất lốp, áp lực dầu động cơ, nhiệt độ dầu, mức nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát… Ngoài ra, 911 GT3 còn được trang bị đèn báo chuyển số trên màn hình táp-lô. Nội thất xe cũng cho phép khách hàng cá nhân hóa nhiều trang bị thông qua gói Porsche Exclusive Manufaktur như mui xe được làm từ sợi carbon, bảng đồng hồ báo vòng tua, đồng hồ Sport Chrono, dây đai an toàn, ốp nội thất… Bên cạnh chiếc 911 GT3, khách hàng cũng có thể đặt riêng cho bản thân một chiếc đồng hồ Porsche Design với chất liệu bằng titanium cũng như mặt số có màu sắc tương đồng với ngoại thất của xe. Giống như những chiếc Porsche khác, 911 GT3 đời 2021 cũng được thử nghiệm trên trường đua “Địa Ngục Xanh” danh tiếng Nurburgring-Nordschleife dài 20,8 km. Chiếc xe đạt thành tích 6 phút 59,927 giây, nhanh hơn 17 giây so với phiên bản tiền nhiệm. Xe sẽ bắt đầu được bàn giao đến khách hàng trong tháng 5 năm nay. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, mức giá xe Porsche 911 GT3 2021 khởi điểm sẽ cao hơn 170.000 USD. Video: Giới thiệu Porsche 911 (992) GT3 Cup.

