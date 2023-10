Pin ôtô điện này công nghệ không mới, nhưng hạn chế cháy nổ

Video: Những công nghệ pin hàng đầu dành cho ôtô điện.

Hầu hết trên thị trường ôtô điện hiện nay đều được sử dụng loại pin Lithium-Ion, loại pin này có phần thông dụng khi có mức chi phí sản xuất khá rẻ và phổ thông. Tuy nhiên khi có sự cố bốc cháy thì thành phần tế bào Lithium-Ion sẽ tiến tới phản ứng tự sinh nhiệt và tạo ra khí oxy.

Do đó, dù cho đám cháy được dập tắt, bộ pin sẽ tiếp tục tự tạo ra oxy và tự đốt nóng làm bùng phát ngọn lửa trở lại. Hiện tượng này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bộ pin cháy hoàn toàn. Chính vì vậy việc chữa cháy bằng nước hay các loại bình bột/ CO2 gần như không có tác dụnh.

Dù có nguy cơ cháy nổ ít hơn so với nhiên liệu xăng dầu nhưng rất khó dập lửa nếu không may bốc cháy.

Ngoài ra trong thành phần hóa học của pin xe điện còn có khả năng gây ra sự thoát nhiệt với mức độ khác nhau. Ví dụ như Tesla, họ sử dụng các thành phần hóa học pin khác nhau cho từng mẫu xe và từng thị trường riêng biệt, bao gồm cả việc sử dụng pin điện của nhiều hãng trên thị trường.

Hiện có 3 loại pin Lithium chính đang được ứng dụng trong sản xuất xe điện bao gồm pin Lithium Niken Coban Nhôm Oxit (NCA), pin Lithium Niken Coban Mangan (NCM) và pin Lithium-Ion Phốt-phát (LFP). Trong đó, cả 2 loại pin NCA và NCM có khả năng diễn ra tình trạng thoát nhiệt dễ dàng hơn so với pin LFP.

Đối với pin NCA/NCM, điểm đánh lửa và thoát nhiệt sẽ phản ứng ở nhiệt độ 150 độ C, trong khi pin LFP có điểm đánh lửa tới 260 độ C. Điều này dẫn tới việc pin LFP an toàn hơn trước những vụ hỏa hoạn bởi nhiệt độ bốc cháy có phần cao hơn.

Nhưng pin Lithium-Ion Phốt-phát (LFP) vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng thoát nhiệt trong các vụ cháy. Tuy nó sẽ kéo dài hơn nhờ có mà có thêm thời gian có thể phản ứng trước sự cố pin, từ đó dẫn tới việc ngăn một vụ cháy ngay từ trước khi nó kịp diễn ra.

Nhiều nhà sản xuất ôtô đang đề ra xu hướng chuyển đổi sử dụng từ 2 loại pin NCA/NCM sang loại pin LFP nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Hiện nay một số hãng đã áp dụng công nghệ này như Ford hay Volkswagen. Tại Việt Nam, VinFast cũng đã áp dụng công nghệ pin LFP trên mẫu xe điện VF e34.