HongGuang MiniEV - ôtô điện "tưởng rẻ, hoá đắt" đã đến tay khách Việt

Khách hàng ở TP HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên là những người được nhận xe HongGuang MiniEV chạy điện sớm nhất, tiếp sau là những khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trong đợt bàn giao đầu tiên, các khách hàng sẽ được nhận xe và chính thức trải nghiệm chiếc ôtô điện mini đến từ Trung Quốc này. Dự kiến, từ cuối tháng 10/2023 trở đi, khách hàng có thể mua trực tiếp mẫu xe HongGuang MiniEV của Trung Quốc này tại 30 đại lý ủy quyền trên cả nước. Ra mắt tại Việt Nam từ cuối tháng 6/2023, mẫu xe Trung Quốc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Dù là mẫu xe tiên phong mở đầu phân khúc xe điện mini tại Việt Nam nhưng HongGuang MiniEV lại mang mác xe Trung Quốc khiến nhiều người dùng khá e ngại khi xuống tiền. Với mức giá bán HongGuang MiniEV dao động từ 239 - 282 triệu đồng theo từng phiên bản, mẫu xe này được nhận định là giá khá cao so với một số mẫu xe cỡ nhỏ khác tại Việt Nam. Bằng số tiền đó, người dùng có thể “thừa sức” mua những chiếc xe hạng A của Nhật hay Hàn đã qua sử dụng nhưng chất lượng và độ bền bỉ đã được khẳng định. Được định vị là xe điện mini dùng trong đô thị nên Wuling Hongguang Mini EV có động cơ khá yếu (17,4 mã lực), chỉ mạnh hơn so với động cơ của Honda SH150i (16,9 mã lực) một chút. Với những trang bị an toàn ít ỏi, mẫu xe này cũng khiến người dùng phân vân khi khó có thể đảm bảo an toàn nếu chẳng may xảy ra va chạm. Tại một số thị trường như Thái Lan, Indonesia, HongGuang MiniEV được bán dưới tên gọi Wuling Air EV. Đây là thế hệ mới được nâng cấp đáng kể so với mẫu Hongguang Mini EV tại Việt Nam. Xe sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn, như: kích thước lớn hơn, 2 túi khí, pin nâng cấp dung lượn lên 26,7 kWh (tương đương 300km di chuyển), mô tơ điện 30kW mạnh mẽ hơn và cả app kết nối thông minh với smartphone. Có thể nói, Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam không phải là một mẫu xe “ít tiền” mà là mẫu xe dành cho những người “thừa tiền”, muốn mua để trải nghiệm. Với mức giá đắt đó cùng những trang bị “khiêm tốn” đi kèm thì người dùng có thể cân nhắc nhiều mẫu xe khác với tính năng và tiện ích hợp lý hơn. Video: Wuling Mini EV: Thà mua I10, Morning cũ còn hơn.

