Phí trước bạ và giá xe đều giảm, thị trường ôtô vẫn tụt dốc

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, trong tháng 8, hầu hết các hãng xe, đặc biệt ôtô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm giá mạnh, cộng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tuy nhiên doanh số lại sụt giảm so với tháng trước đó.

Cụ thể, tháng 8/2020, VAMA cho hay doanh số bán hàng của các thành viên đạt 20.655 xe, giảm 14% so với tháng 7/2020 và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch chiếm 15.419 chiếc (giảm 12% so với tháng trước), xe thương mại là 4.966 chiếc (giảm 19%) và xe chuyên dụng bán 270 chiếc (giảm 20%). Bên cạnh đó, dù hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ song doanh số xe lắp ráp trong nước lại giảm 20% trong khi xe nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 2% so với tháng 7/2019.

Dù các hãng xe đã giảm giá mạnh cho các mẫu xe tại thị trường Việt, cộng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp nhưng thị trường ôtô trong tháng 8 vẫn sụt giảm.

Không chỉ các thành viên VAMA, TC Motor cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh số khoảng 30%, tương đương với 5.367 xe bán ra trong tháng 8. Tháng trước đó, hãng xe này bán được 7.606 xe.

Có thể thấy, dù xe lắp ráp trong nước giảm giá mạnh như Toyota Fortuner hay Corolla Altis, Hyundai Tucson, các mẫu xe thương hiệu Mazda,… hay thậm chí nhiều mẫu xe nhập khẩu ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tạo sự cân bằng với xe lắp ráp trong nước song doanh số thị trường ôtô vẫn sụt giảm .

Theo nhận định, một phần nguyên nhân bởi tháng 8/2020 là khoảng thời gian cao điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 trở lại tại Việt Nam, khiến khách hàng có tâm lý e dè tới đại lý mua xe như hồi đầu năm. Bên cạnh đó, cộng với tâm lý kiêng kỵ mua xe tháng ngâu (tháng 7 Âm lịch) của nhiều khách hàng khiến ảnh hưởng tới doanh số bán ra thực tế của toàn thị trường.

Một nhân viên đại lý Mazda cho hay, tháng 7 Âm lịch vẫn có nhiều khách hàng tới xem và mua xe nhưng có một số khách kiêng kỵ việc lấy xe trong tháng này nên chỉ ký hợp đồng, đặt cọc để được hưởng ưu đãi giá, còn thời gian lấy xe sẽ ngoài ngày 15 Âm lịch hoặc tháng sau.

Ngoài ra, tháng 8/2020 cũng trùng với khoảng thời gian ra mắt của một số mẫu xe được báo cáo có lượng đặt hàng khá tốt như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross nhưng do chưa thể đáp ứng ngay được nguồn cung nên lượng xe bán ra thực tế chưa nhiều. Ví dụ như Toyota Corolla Cross sau hơn nửa tháng ra mắt đã nhận tới gần 2.000 đơn đặt hàng thế nhưng hết tháng 8 mới chỉ có 217 xe được giao tới tay khách hàng.