Đại dịch COVID-19 khiến xế sang ế ẩm, ôtô giá rẻ lên ngôi

Cụ thể trong tháng 7/2020, doanh số xe sang đắt tiền như: Toyota Alphard (4,038 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser (4,03 tỷ đồng), Toyota Granvia (3,072 tỷ đồng) và Honda Accord (1,319 tỷ đồng) đều không được khả quan. Trong khi doanh số bán ra của các mẫu xe ôtô giá rẻ lại tăng trưởng khá.

Như VinFast Fadil có tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng với doanh số 1.577 xe, tăng 213 xe so với tháng 6 (doanh số tháng 6 đạt 1.364 xe). Với kết quả này, VinFast tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe hạng A trên thị trường ôtô Việt Nam.

KIA Morning và Hyundai Grand i10 - 2 đối thủ sừng sỏ trong phân khúc tuy có doanh số tăng trưởng trong tháng 7, trong đó, Hyundai Grand i10 bán được 1.286 xe (tăng 264 xe so với tháng 6), KIA Morning bán được 581 xe (tăng 76 xe so với tháng 6) nhưng liên tục bị tân binh VinFast Fadil vượt qua.

Ngoài 3 mẫu xe đứng đầu phân khúc hạng A trên còn có Toyota Wigo tiếp tục tăng trưởng doanh số trong tháng 7 với 267 xe bán ra (tăng 118 xe so với tháng 6, nhờ chương trình ưu đãi từ TMV trong tháng 7 với gói lãi suất 0% trong 6 tháng đầu), các mẫu xe còn lại cùng phân khúc lại ì ạch trong việc tìm thị trường và có doanh số giảm.

Cụ thể, Honda Brio bán được 155 xe (giảm 102 xe so với tháng 6), trong khi, Mazda 2 chỉ bán được 12 xe (giảm 24 xe so với tháng 6). Và đội sổ là mẫu Suzuki Celerio chỉ bán được duy nhất 1 chiếc (giảm 5 chiếc so với tháng 6).