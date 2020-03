Thị trường ôtô Việt ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Theo công bố doanh số bán hàng tháng 2/2020 từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số ôtô bán ra tại thị trường Việt Nam từ phía các thành viên đạt 17.616 xe, tăng trưởng 11% so với tháng trước và 41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nếu nhìn nhận khách quan, thị trường ôtô đang sụt giảm doanh số trầm trọng, do vừa chịu ảnh hưởng của tháng ra Tết và cả dịch bệnh Covid-19.

Sở dĩ nói thị trường ôtô Việt sụt giảm mạnh trong khi các chỉ số so sánh với tháng trước và cùng kỳ đều tăng vì thực chất, tháng ra Tết của năm 2020 là tháng 2, trong khi tháng ra Tết năm 2019 lại là tháng 3. Cũng trong tháng ra Tết năm 2019, các thành viên VAMA bán ra tới 32.308 xe, trong khi năm 2020 chỉ là 17.616 chiếc, sụt giảm khoảng 46%. Nhiều nhân viên đại lý ôtô cho hay, ra Tết khách vắng hơn các tháng bình thường, nhưng cũng không vắng như năm nay (2020) vì khách hàng sợ dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, theo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2/2020 giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch giảm 30%, xe thương mại giảm 17% và xe chuyên dụng tăng 9%. Không chỉ các doanh nghiệp thuộc VAMA bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà TC Motor cũng trong tình trạng tương tự. Theo báo cáo doanh số của hãng xe này, tháng 2/2020, TC Motor bán ra 4.332 xe, sụt giảm khoảng 27% so với tháng trước đó. Nếu tiếp tục so với tháng ra Tết năm trước, mức sụt giảm này còn cao hơn, tới khoảng 29%.

Trước sự vắng vẻ tại nhiều đại lý, đại diện một hãng ôtô tại Việt Nam cho hay: “Trong thời dịch bệnh, chắc chắn khách hàng sẽ có tâm lý khi đi ra ngoài, trừ những việc không đừng được”.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng tiểu ban Chính sách, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) trước khi có báo cáo doanh số đã đưa ra nhận định, trước tình hình dịch bệnh, có thể việc kinh doanh ôtô ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của xã hội, trong đó có cả kinh tế. Mà kinh tế ảnh hưởng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mua.