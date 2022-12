Nút màu đỏ NGS trên Hyundai Elantra N 2023 tại Việt Nam để làm gì?

Nút tăng tốc là gì?

Trong bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift, có lẽ nhiều người đã rất thích thú với màn đua xe trên đường phố của các nhân vật trong phim, trong đó, khi Paul Walker cảm thấy mình yếu thế trong cuộc đua đã nhanh chóng mở laptop bấm vài phím và sau đó ấn vào nút màu đỏ trên vô-lăng, chiếc xe lúc này như một tên lửa lao về trước, bỏ lại các chiếc xe đua khác.