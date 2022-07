"Soi" Hyundai Santa Cruz 2022 - bán tải chạy phố từ 550 triệu đồng

Ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm ngoái, mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz 2022 mới nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người yêu xe Việt bởi thiết kế vô cùng hiện đại, thích hợp để đi phố hơn là tải hàng. Mẫu xe bán tảiHyundai Santa Cruz không phù hợp để đi off-road hay tải hàng nặng như các mẫu bán tải cỡ trung sử dụng nền tảng khung gầm rời (body on frame) như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Về ngoại hình, Hyundai Santa Cruz sở hữu thiết kế đẹp mắt như Hyundai Tucson thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp cụm đèn vô cùng ấn tượng. Cột A Santa Cruz tạo cảm giác gọn gàng và sắc sảo trong khi cột C được thiết kế dày bản và nhiều góc cạnh. Dàn mâm trên xe cũng gây ấn tượng mạnh với kích thước lớn, hoa văn 5 chấu bản to. Nội thất Santa Cruz được trang bị tiêu chuẩn với màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Người mua có thể nâng cấp lên màn hình 10 inch. Xe được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo sự chú ý của người lái xe. Hyundai Santa Cruz 2022 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại trên 420 Nm từ 1.700 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (DCT8) và hệ dẫn động bốn bánh (AWD), khả năng kéo tới 3.500 pound (1.588 kg). Mức giá xe Hyundai Santa Cruz 2022 được nhà sản xuất niêm yết tại thị trường Mỹ từ 23.990 USD (khoảng 550 triệu đồng). Video: Xem khả năng chạy địa hình của bán tải Hyundai Santa Cruz.

Ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm ngoái, mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz 2022 mới nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người yêu xe Việt bởi thiết kế vô cùng hiện đại, thích hợp để đi phố hơn là tải hàng. Mẫu xe bán tảiHyundai Santa Cruz không phù hợp để đi off-road hay tải hàng nặng như các mẫu bán tải cỡ trung sử dụng nền tảng khung gầm rời (body on frame) như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Về ngoại hình, Hyundai Santa Cruz sở hữu thiết kế đẹp mắt như Hyundai Tucson thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp cụm đèn vô cùng ấn tượng. Cột A Santa Cruz tạo cảm giác gọn gàng và sắc sảo trong khi cột C được thiết kế dày bản và nhiều góc cạnh. Dàn mâm trên xe cũng gây ấn tượng mạnh với kích thước lớn, hoa văn 5 chấu bản to. Nội thất Santa Cruz được trang bị tiêu chuẩn với màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Người mua có thể nâng cấp lên màn hình 10 inch. Xe được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo sự chú ý của người lái xe. Hyundai Santa Cruz 2022 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại trên 420 Nm từ 1.700 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (DCT8) và hệ dẫn động bốn bánh (AWD), khả năng kéo tới 3.500 pound (1.588 kg). Mức giá xe Hyundai Santa Cruz 2022 được nhà sản xuất niêm yết tại thị trường Mỹ từ 23.990 USD (khoảng 550 triệu đồng). Video: Xem khả năng chạy địa hình của bán tải Hyundai Santa Cruz.