Toyota GR Corolla 2023 quá “hot”, hãng phải quay xổ số để bán xe

Việc bán những chiếc xe Toyota GR Corolla 2023 mới đang làm mưa làm gió trên thị trường theo hình thức quay số ngẫu nhiên đang được nhiều hãng áp dụng, lý do họ không chọn phương pháp ưu tiên cho các khách hàng cọc đầu tiên là sợ có sự gian lận, nhân viên đại lý có thể nhận tiền lót tay và đảo danh sách người cọc dễ như trở bàn tay. Mới đây, Toyota Nhật Bản cũng áp dụng chương trình hên xui này dành cho các khách hàng đặt mua chiếc xe hatchback hạng C hiệu suất cao của mình là GR Corolla 2023. Cầu vượt cung khiến Toyota Nhật Bản phải nghĩ đến giải pháp không muốn làm mất lòng khách hàng nên tổ chức chương trình xổ số ngẫu nhiên để tìm ra 500 người mua xe Toyota GR Corolla 2023 tiêu chuẩn và 70 người siêu may mắn sẽ được phép mua GR Corolla Morizo Edition với giá niêm yết. Khách hàng có thể đăng ký mua xe cho đến ngày 18/12, nếu bạn chọn GR Corolla tiêu chuẩn, có thể đăng ký mua trực tuyến cho đến ngày 19/12.Vào ngày 6/1, 70 người may mắn có cơ hội mua GR Corolla Morizo Edition sẽ được công bố.Danh sách 500 khách hàng còn lại được nhận xe tiêu chuẩn sẽ được công bố sau đó một ngày. Việc giao hàng cho cả 2 phiên bản này dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2023. Toyota cho biết lý do áp dụng quy trình khá bất thường này là do vấn đề bắt nguồn từ sự tắc nghẽn nguồn cung do đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu chất bán dẫn. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản không còn cách nào khác ngoài việc hạn chế sản xuất, ít nhất là trong thời gian đầu. Bên cạnh đó, công ty biết rằng GR Corolla sẽ có nhu cầu cao tại quê nhà nên sẽ không thể đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng. Ngoài ra, mẫu xe cũng được bán ở Bắc Mỹ càng gây thêm áp lực về nguồn cung. Giá xe Toyota GR Corolla tại Nhật Bản từ 5,25 triệu yên, tương đương 938 triệu đồng cho GR Corolla RZ và 7,15 triệu yên, khoảng 1,23 tỷ đồng cho phiên bản Morizo. Giá bán này rẻ hơn ở Thái Lan khá nhiều khi các đại gia ở đây phải bỏ ra 3,95 triệu Baht (khoảng 2,75 tỷ đồng) để sở hữu xe hatchback hạng C hiệu suất cao của Toyota nhưng chỉ có 9 chiếc dành cho thị trường này. Bơm sức mạnh cho xe Toyota GR Corolla 2023 là động cơ 3 xi-lanh, DOHC, tăng áp, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại dải tua máy 3.000 - 5.500 vòng/phút. Sức mạnh này cho phép Toyota GR Corolla 2023 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp iMT và hệ dẫn động 4 bánh GR-Four. Có thể thấy, Toyota GR Corolla 2023 có sức mạnh cao hơn Hyundai Elantra N 2023 mới lộ ảnh về Việt Nam. Video: Toyota GR Corolla 2023 - siêu phẩm hot hatch.

