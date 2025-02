Ngắm siêu môtô Ducati XDiavel V4 phong cách siêu xe Ferrari

Theo đó, mẫu Ducati XDiavel V4 2025 mới này được lấy cảm hứng từ siêu xe của Ferrari. Thiết kế của xe đã được cải tiến để tạo sự khác biệt với Diavel V4 bản thường. Mẫu siêu môtô Ducati XDiavel V4 mang dáng dấp thể thao, hầm hố với các phối màu đỏ Burning Red/đen Black Lava kết hợp với nhiều chi tiết xám hoặc bạc, đi cùng bộ mâm hình ngôi sao nổi bật, đĩa phanh 330mm và heo Brembo Stylema. Xe được trang bị phuộc ngược với vỏ ngoài đường kính 50mm và bộ giảm xóc monoshock sau, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn. Ducati XDiavel V4 có yên xe thấp, rộng hơn dòng Diavel V4 thường, tay lái được lùi về phía sau và hạ thấp hơn so với XDiavel 1260 nên người dùng sẽ dễ dàng điều khiển và cảm giác lái cũng thư thái, thoải mái hơn. Ducati XDiavel V4 được trang bị bảng điều khiển màu TFT 6,9 inch mới với tỷ lệ khung hình 8:3. Bảng điều khiển có thể kết nối Bluetooth để gọi điện, nhắn tin và nghe nhạc hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường từng chặng thông qua Ứng dụng Ducati Link. Chưa hết, người lái còn có thể điều khiển mọi hệ thống điện tử thông qua các nút điều khiển có đèn nền trên tay lái. Cung cấp sức mạnh cho XDiavel là động cơ V4 Granturismo dung tích 1.158cc tương tự như Diavel V4 thường và Multistrada V4, cho công suất 168 mã lực tại 10.750rpm và mô-men xoắn cực đại 126Nm tại 7.500rpm. XDiavel V4 có trọng lượng không tải là 229kg, nhẹ hơn 6kg so với XDiavel 1260 S, nhờ vào trọng lượng nhẹ của máy V4 Granturismo và những biện pháp "ép cân" có mục tiêu vào nhiều bộ phận của xe. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong vòng chưa đầy 3 giây. XDiavel V4 có đến ba chế độ công suất và bốn chế độ lái là Sport, Touring, Urban và Wet, nhờ đó người lái có thể điều chỉnh cách phân phối động cơ và sự can thiệp của các hệ thống hỗ trợ lái - điều khiển lực kéo Ducati Traction Control biến thiên theo cua, chống bốc đầu Ducati Wheelie Control và ABS Cornering - theo tình huống và sở thích của mình. XDiavel V4 có đến ba chế độ công suất và bốn chế độ lái là Sport, Touring, Urban và Wet, nhờ đó người lái có thể điều chỉnh cách phân phối động cơ và sự can thiệp của các hệ thống hỗ trợ lái - điều khiển lực kéo Ducati Traction Control biến thiên theo cua, chống bốc đầu Ducati Wheelie Control và ABS Cornering - theo tình huống và sở thích của mình. Mức giá xe Ducati XDiavel V4 2025 vẫn chưa công bố. Video: Giới thiệu siêu môtô Ducati XDiavel V4 2025.

